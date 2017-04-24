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Ярославский детский омбудсмен предложил ужесточить правила изъятия детей

Общество

Оставив это право органам опеки и прокуратуре

Михаил Крупин
Иллюстрация: Yarregion.ru
Михаил Крупин

Ярославль, 24 апреля 2017, 09:46 — REGNUM  Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин выступил с докладом на всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка, который прошел в Белгороде. Коллегам из других регионов ярославец рассказал об опыте деятельности межведомственной рабочей группы по контролю за изъятием детей из семей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате омбудсмена.

На съезде детские омбудсмены обсудили основные результаты, проблемы и перспективы работы межведомственных рабочих групп в субъектах Российской Федерации при уполномоченных по правам ребенка по исполнению поручения Президента РФ. Они обговорили как можно совершенствовать работу органов системы профилактики в сфере предотвращения семейного неблагополучия. Дискуссии велись на трех тематических площадках: воспитание граждан в духе традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей, реализация права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жить и воспитываться в семье и защита прав несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы, на сохранение связи с семьей.

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области выступил с докладом на тему «Деятельность межведомственной рабочей группы по исполнению поручения Президента РФ. Опыт Ярославской области».

«Мной была представлен опыт по анализу изъятия детей из семей в Ярославской области. В 2016 году 34 ребенка были изъяты из семей органами опеки и 422 органами внутренних дел. Я внес предложение, которое потом вошло в резолютивное решение съезда о том, что заниматься изъятием детей из семей должны только органы опеки и прокуратура. И больше никто, а то сейчас очень много организаций, которые этим занимаются. Так же мы подняли вопрос об обеспечении жильем детей сирот. Сейчас это финансируется на 10% из федерального бюджета и на 90% из регионального. Хотелось бы пересмотреть это соотношение», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Михаил Крупин.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области детский омбудсмен и УФСИН будут сотрудничать

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Деятельность уполномоченных по правам человека
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