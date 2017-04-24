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В Москве забрать ребенка из детсада можно будет только по карточкам

Общество

Также в 2017 году во всех школах введут систему прохода и питания по карточкам

Москва, 24 апреля 2017, 09:09 — REGNUM  Во всех школах Москвы в 2017 году завершится внедрение информационной системы «Проход и питание» («Москвёнок»). Этой системой осталось оснастить около 80 зданий школ и 300 зданий дошкольных групп, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Ученики будут проходить в школу и покупать еду в столовой только с помощью электронных носителей. Это либо социальная карта учащегося, либо карточка или браслет «Москвёнок».

Такая система позволяет родителям в онлайн-режиме проследить, когда ребенок пришел в школу и вышел оттуда, а также узнать, чем он обедал и что покупал в буфете. Подобная система вводится и в зданиях дошкольных групп.

Посмотреть историю посещения школы и историю покупок в буфете родители могут в личном кабинете портала mos.ru или в приложении «Госуслуги Москвы». Можно наладить и оперативное информирование по электронной почте или через push-уведомления.

С помощью mos.ru родитель может установить электронный запрет на покупку отдельных видов продуктов — например, шоколадных батончиков, выпечки или бутербродов, а также установить лимит денежных трат ребенка в буфете.

На сегодняшний день информационная система «Проход и питание» работает в более чем 1,7 тысячи зданий школ, ею пользуются свыше 860 тысяч учеников.

Проход по карточкам также внедряется в зданиях дошкольных групп. Системой оснащено уже более 1,8 тысячи зданий, в этом году она появится еще в 300, а до конца 2018 года — во всех зданиях.

В дошкольных группах карты «Москвёнок» выдаются не малышам, а доверенным лицам. Это мамы, папы, бабушки, няни и так далее. Перечень доверенных составляют родители или опекуны. С помощью системы родители смогут получать в оперативном режиме информацию о том, когда малыш вошел в здание, а также кто его сопровождал.

Как сообщает ИА REGNUM, электронную карту «Москвенок» используют для прохода в школу, для оплаты питания в столовой и буфете, а также как ключ доступа к городским электронным сервисам. Кроме карт, в системе «Проход и питание» есть одноименные браслеты. Первые электронные карты начали выпускать в 2012 году.

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