В Оренбурге могут запретить движение машин по улице, ведущей на кладбище

Оренбург, , 09:01 — REGNUM

В Оренбурге местная власть поддержала предложение митрополита Оренбургского и Саракташского об объявлении Дня поминовения усопших Радоница нерабочим днём, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии. 25 апреля на трех маршрутах, которые следуют до кладбищенских комплексов, задействуют 130 автобусов.

В течения дня на Радоницу традиционно будут следовать автобусы до в кладбищенского комплекса «Степной» и кладбища на ул. Монтажников. Стоимость поездки составит 17 рублей, сохраняться все льготы, предусмотренные для проезда на муниципальном транспорте.

Ограничения в передвижениях до кладбищ могут коснуться тех, кто решит поехать помянуть знакомых и близких на личном автотранспорте. В случае неблагоприятных погодных условий 25 апреля въезд автомобилей на ул. Тихую запретят. Транспорт можно будет оставить на Загородном шоссе, по согласованию на гостевых парковках у автосалонов, расположенных на шоссе, и добраться до кладбищенского комплекса «Степной» автобусным маршрутом.

Стоит отметить, что в 2016 году в Оренбурге на Радоницу более 145 тыс. человек посетило кладбищенские комплексы, чтобы отдать дань памяти усопших родственников и знакомых. На маршрутах до кладбищ также задействовали основную часть муниципального автопарка.

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