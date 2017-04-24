Взрыв в шахте, беспредел в Уфе, платёжный терминал в реке: неделя Башкирии

Уфа, , 08:54 — REGNUM Центр — аграриям

17 апреля газета «Республика Башкортостан» назвала стоимость посевной кампании в республике. На проведение весенних полевых работ потребуется 7,9 млрд рублей, при этом более 3,5 млрд рублей аграрии займут у банков, еще 0,3 млрд — составят авансы перерабатывающих предприятий. На прямую господдержку сельхозтоваропроизводителей при проведении весенних полевых работ предусмотрено выделить более 797 млн рублей из бюджетов обоих уровней. Большая часть денег — федеральные — 757,5 млн рублей, доля республиканского бюджета составит 39,8 млн рублей.

Беспредел на дорогах

ИА «Башинформ» в этот день сообщил, что 17 апреля глава республики Рустэм Хамитов провёл заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе, посвященное дополнительным мерам по повышению уровня безопасности при перевозке пассажиров автобусами и пресечению деятельности нелегальных перевозчиков. Руководитель региона отметил, что в прошлом году благодаря помощи республики для Уфы было приобретено более 100 автобусов на экологичном газомоторном топливе. За счёт средств федерального и республиканского бюджетов построен Затонский мост, ведётся стройка Тимашевского переезда. Планируется строительство моста в створе улицы Интернациональной. Глава республики привёл цифры, свидетельствующие о том, что в прошлом году число дорожно-транспортных происшествий по вине водителей автобусов увеличилось на 8,5%. За год Госавтоинспекция пресекла на треть больше нарушений, допущенных водителями автобусов. Всего на их счету — свыше 125 тысяч нарушений.

«Помимо того, что значительная часть сферы пассажирских перевозок находится в «тени», здесь грубо нарушаются элементарные требования безопасности. Недобросовестные перевозчики допускают выезд автобусов на линию без технического осмотра, водителей — без медицинского допуска. Выявляются случаи управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения, — подчеркнул Рустэм Хамитов. — В погоне за выручкой водители переполненных маршруток превышают скоростной режим, грубо нарушают правила дорожного движения, высадки и посадки пассажиров. Мы знаем, что на этом рынке постоянно происходит передел сфер влияния, идёт борьба за власть, за деньги. Дело доходит до перестрелок, убийств предпринимателей. С законопослушными водителями — того же «Башавтотранса» — устраиваются опасные гонки, чтобы первыми забрать пассажиров с остановок. Им мешают работать, подрезают, откровенно угрожают расправами».

По словам главы Башкирии, нужно усиливать автодорожный надзор на дорогах, лишать лицензий недобросовестных перевозчиков, а в отношении явного криминала — принимать самые жёсткие меры, защищать от него честный бизнес и население. Администрациям муниципалитетов и Госкомтрансу РБ поручено разработать рациональные схемы движения автобусных маршрутов, установить требования по вместимости и интервалу отправления транспортных средств общего пользования с учётом пропускной способности улично-дорожной сети.

В Башкирии богатые врачи и бедные культработники

Ряд СМИ 17 апреля опубликовал данные по средней заработной плате отдельных категорий работников социальной сферы и науки за январь-декабрь 2016 года. Согласно документу, средняя зарплата учителей в Башкирии составила 26 тыс. 242 рубля. В среднем в ПФО учителя зарабатывают 25 тыс. 814 рублей. В Татарии средняя зарплата — 28 тыс. 942 рубля, самая высокая зарплата в округе у педагогов Пермского края — 29 тыс. 835, низкая — в Чувашской Республике — 20 тыс. 882. Заработная плата сотрудников дошкольных учреждений Башкирии составила 22 тыс. 298 рублей, в Татарии работники детсадов получают в среднем 26 тыс. 293, в Марий Эл — 17 тыс. 992. Заработная плата врачей в Башкири равна 42 тыс. 922 рублям, в соседней Татарии медики получают в среднем 39 тыс. 832 рубля, меньше средней в ПФО зарплата у врачей республики Марий Эл — 31 тыс. 683. Средний медицинский персонал в Башкирии имеет среднюю зарплату 23 тыс. 514 рублей. Соцработникам в Башкирии платят в среднем 20 тыс. 083 рубля. Работники учреждений культуры Башкирии зарабатывают в среднем 18 тыс. 676 рублей, в Пермском крае — 23 тыс. 051, в республике Марий Эл — 13 тыс. 797. Научные сотрудники в нашем регионе получают 37 856 рублей, среди субъектов ПФО высокая зарплата у работников этой сферы в Ульяновской области (67 тыс. 257), самая низкая — в Пензенской области (21 тыс. 043).

Уфа благоустроена, а уфимцы не знают

18 апреля ряд СМИ отметил, что четыре города Башкирии стали лауреатами конкурса «Самое благоустроенное поселение России», проводившемся Минстроем РФ. Победу в своей номинации одержал город Октябрьский. Диплом Минстроя России II степени среди городских поселений получил город Стерлитамак. Дипломом III степени среди муниципальных образований третьей категории награжден город Туймазы. Среди столиц субъектов России дипломом Правительства РФ II степени награжден город Уфа. Награды получили руководители муниципалитетов.

Есть чем гордиться, есть что охранять

«UfaTime» поведало, что в Башкирии утвердили перечень выявленных объектов культурного наследия. В списке значится 3 тыс. 799 зданий и мест в разных районах республики. Все они находятся под охраной государства. Больше всего объектов культурно наследия в Уфе — 574. Это 43 места, представляющих археологическую ценность. Например, стоянки в Чесноковке, Затонские селища, Городища Уфа-I и Уфа-II и многочисленные погребения в черте города. И еще 531 здание исторической значимости. Среди них ансамбли застройки в Черниковке на улицах Первомайской, Невского, Уляновых и др., дома купцов и деятелей в центре на Гоголя, Гафури, Коммунистической, малоэтажные застройки в Деме на Рядовой и Новороссийской улицах, а также церкви, мечети, памятники, заводы, магазины, стадионы и усадьбы, которые датируются XIX—XX веком.

Утратил ‑ и уволен

Газета«Республика Башкортостан» и ряд СМИ 18 апреля сообщили, что заместитель главы администрации Уфы Александр Филиппов уволен с муниципальной службы за утрату доверия. Соответствующее распоряжение подписал сити-менеджер столицы Ирек Ялалов. Уволить заместителя Ялалову порекомендовала комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Уфы. В мэрии уточнили, что причиной увольнения стало нарушение положений федеральных законов о муниципальной службе и противодействии коррупции. Оно выразилось в непринятии мер по разрешению имевшегося конфликта интересов и неуведомления о нем руководителя.

Знай наших!

19 апреля ряд сми сообщил, что Башкирия заняла третье место в рейтинге регионов в области качества, пропустив вперед Москву и Санкт-Петербург. Двум организациям из Башкирии вручили Премии Правительства России в области качества. Уфимский государственный нефтяной технический университет и Республиканский кардиологический центр отмечены дипломами Росстандарта как лучшие в области качества за 2016 год. Награждение прошло на коллегии Росстандарта накануне. Руководитель Федерального агентства Алексей Абрамов и министр промышленности и торговли Денис Мантуров вручили дипломы проректору по внешним связям УГНТУ Марату Хусаинову и заместителю главного врача Республиканского кардиологического центра Евгению Ермолаеву. Практически ежегодно лауреатами или дипломантами самой престижной Премии Правительства России в области качества становятся башкирские предприятия. Среди победителей последних лет — санаторий «Янган-Тау», НПФ «Пакер», Мелеузовский завод ЖБК, НПП «БУРИНТЕХ», а теперь УГНТУ и РКЦ. Все эти организации начинали с республиканского конкурса «Лучшие товары Башкортостана», который является региональным этапом Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России».

Кому заплатят 300 тысяч за первенца

«Уфа-пресс»в этот день пояснил, что в Башкирии заявления на 300 тыс. рублей за первого ребенка начнут принимать после майских праздников. Обращаться по поводу оформления можно в Госстрой республики или в МФЦ. Число семей, попадающих под критерии, необходимые для получения господдержки, в Башкирии около 2 тыс. 200. Следовательно, на реализацию программы потребуется примерно минимум 660 млн рублей. Получить 300 тыс. рублей на улучшение жилищных условий могут только молодые семьи, проживающие и прописанные в республике. Возраст обоих супругов на момент рождения первенца не должен превышать 35 лет; семья должна быть полной и стоять в очереди на улучшение жилищных условий; приобретаемое жилье должно находиться в пределах республики (к заявлению необходимо будет приложить подтверждающие документы). Молодые люди должны быть платежеспособны — иметь доходы, достаточные для приобретения (строительства) жилья либо для получения ипотечного кредита. Первенец в семье претендентов на выплату должен появиться в период с 1 января 2017 до 1 января 2019 года. Обратиться за субсидией можно в течение 6 месяцев после рождения ребенка. Рассмотрение заявки займет не более 30 дней. Сертификат на получение 300 тыс. также действует в течение полугода.

«Башнефть» сохранит дивиденды

«Коммерсантъ в Уфе» 19 апреля сообщил, что «Башнефть» сохранит дивиденды на уровне прошлого года. Власти Башкирии, владеющие 25% акций «Башнефти», рассчитывают получить от компании за 2016 год дивиденды на уровне предыдущего года. «В таком же объеме, как и по 2015 году, без изменений», — сказал глава региона Рустэм Хамитов. По итогам 2015 года «Башнефть» выплатила 29,1 млрд руб. дивидендов, или 50% прибыли по МСФО. Из них в бюджет Башкирии было перечислено 7,2 млрд руб. В октябре прошлого года «Башнефть» перешла под контроль «Роснефти», которая выкупила 50,08% акций у государства за 329,7 млрд руб.

Половина дорог — не в норме

20 апреля ряд СМИ отметил, что вливания бюджета в дорожную отрасль Башкирии в 2016 году достигли исторического максимума и составили 14,8 млрд руб. Показатель на 3 млрд руб. превысил аналогичный за 2015 год. 2,9 млрд руб. на дорожную отрасль выделил федеральный бюджет. В регионе было построено 100 км новых дорог и 985 погонных метров мостовых сооружений. Доля дорог, соответствующих нормативам, доведена до 54,5%.

И снова о Ленине

«Спутник FM» Уфа в это день рассказал, что депутат от Башкирии стал инициатором проекта законного захоронения Ленина. Парламентарии Госдумы от фракций «Единая Россия» и «ЛДПР» внесли на рассмотрение законопроект, предусматривающий юридическое обоснование для захоронения тела Владимира Ленина. Среди авторов инициативы был Иван Сухарев, депутат от Башкирии. В данном случае речь идет о внесении поправок в закон «О погребении». На данный момент в законе нет юридического обоснования для захоронения известных личностей. В новых поправках говорится о создании специальной межведомственной комиссии, которая будет заниматься вопросом перезахоронения исторических личностей. По мнению депутатов, с помощью этой комиссии можно будет закрыть вопрос с захоронением Ленина.

Курс — 390 млрд рублей инвестиций

Ряд СМИ 20 апреля проинформировал, что для повышения уровня доходов населения правительство Башкирии намерено реализовать комплекс мер в части поэтапного приближения минимальной зарплаты к уровню прожиточного минимума, об этом сообщил премьер-министр республики Рустэм Марданов в своем выступлении в Госсобрании РБ о результатах деятельности кабмина в 2016 году. Важной задачей он назвал продолжение работы по легализации трудовых отношений. В результате принятых мер легализованы трудовые отношения почти 67 тысяч человек. В прошлом году республика реализовала четыре инвестиционных проекта на общую сумму 58 млрд рублей. По его словам, инвестпроекты помогли создать более 600 новых рабочих мест. В рамках господдержки проектов, направленных на создание новых производств правительство подписало еще пять соглашений на 90 млрд рублей, после реализации которых будет создано около трех тысяч рабочих мест. Премьер доложил депутатам, что в прошлом году предприятия региона усилили взаимодействие с крупными корпорациями по производству импортозамещающей продукции. Стоимость контрактов на такой вид деятельности увеличился за год с 11,9 млрд до 15 млрд рублей. Напомнил Рустэм Марданов и о том, что по итогам прошлого года республика поднялась сразу на восемь позиций в рейтинге инновационных регионов и находится сейчас на седьмой строчке в стране. Премьер заметил, что цель правительства — привлечь 390 млрд рублей инвестиций за счет улучшения инвестклимата в республике.

«Башнефть-Сервис НПЗ» опять замкнуло

«Комсомольская правда»21 апреля сообщила. что в Башкирии в результате ЧП пострадали двое рабочих «Башнефть-Сервис НПЗ». Рабочие получили ожоги во время выполнения ремонтных работ: Произошло короткое замыкание. Мужчин госпитализировали в одну из городских больниц. Подробности происшествие устанавливаются. На предприятии создана комиссия по выяснению причин произошедшего, — объяснили в пресс-службе ПАО АНК «Башнефть».

Взрыв на глубине 509 метров

Ряд СМИ в этот день сообщил, что по факту взрыва на шахте в городе Сибай возбуждено уголовное дело. Взрыв аммония произошел на медном руднике на глубине 509 метров. Технологический процесс предприятия не нарушен, взрыв не привел к обрушению. Причины ЧП устанавливаются. Дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ. В результате инцидента погиб 43-летний горняк, 51-летний пострадавший находится в больнице, состояние его здоровья оценивается как крайне тяжелое. К нему вылетела санавиация. Компания Сибайский Филиал ОАО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» основана в 1939 году. В компании работает больше 1000 человек. «Учалинский ГОК «является градообразующим предприятием и производит медный, цинковый концентрат, серный флотационный колчедан. Потребителями продукции являются крупные химико-металлургические предприятия Урала, Северного Кавказа и других регионов России.

Налоги собираются

«Business FM Уфа» 21 апреля сообщило, что уровень собираемости налогов в Башкирии вырос более чем на треть. В первом квартале в бюджеты всех уровней поступило около 77,65 млрд рублей налогов. Как сообщили в УФНС по РБ, это почти в два раза больше прошлогодней аналогичной цифры. Из них в федеральный бюджет направлено 41,04 млрд рублей, в республиканский — 29,49 млрд. Более трети объема поступлений обеспечил налог на добычу полезных ископаемых, в том числе нефти (свыше 25 млрд рублей), акцизы на алкоголь и табак (13,3 млрд), налог на прибыль организаций (12,7 млрд). Также существенные суммы приносят налоги на доходы физических лиц (10,7 млрд рублей) и на добавленную стоимость (9,8 млрд).о итогам трех месяцев в бюджеты всех видов поступило 77 млрд 649 млн рублей обязательных платежей.

13 млн утекло частнику

22 апреля«Московский Комсомолец Уфа» сообщил, что в Башкирии расследуют дело об «утечке» 13 млн рублей субсидии. В городе Салават в результате проверки правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нецелевом расходовании бюджетных средств в особо крупном размере. По материалам следствия, в 2014 году городская казна получила субсидию на софинансирование расходов в сфере ЖКХ. Почти 13 млн рублей должны были покрыть расходы по обеспечению бесперебойной работы коммунальных объектов, которые находятся в ведении муниципалитета. Вместо этого городские чиновники перечислили средства господдержки частной компании «ПромВодоКанал», которая вообще не имела дел с целевыми объектами.

Бюджетников отключают от тепла

Ряд СМИ в этот день сообщил. что бюджетные организации в Башкирии из-за долгов отключают от подачи тепла. За март сумма возросла на 200 млн рублей, а с самого начала года — на 2,5 млрд. В самом начале долги покупателей за тепло и горячую воду в Башкирии увеличились на 32%, до 7,88 млрд рублей. Главными должниками как и прежде остаются жилищные учреждения республики, на долю которых приходится 69% от общей суммы долга. Но среди злостных неплательщиков есть и бюджетные пользователи, в частности городские учреждения Уфы. Особенно сложная ситуация с оплатой ресурсов в Уфе и Стерлитамаке. Бюджетные организации на 1 апреля задолжали 536,1 млн рублей, из них половина суммы — за муниципальными учреждениями Уфы. За многомесячные просрочки была урезана подача тепла в 10-ти бюджетных организациях, отключено отопление — в четырех. Отключение производилось в Научно-исследовательском технологическом университете гербицидов академии Башкирии в Уфе и Центре занятости населения Сибая.

В армию, поближе к Сочи

ИА«Башинформ» 22 апреля сообщил, что военный комиссариат Башкирии приступил к отправке на военную службу в рамках весеннего призыва. Первая партия новобранцев из Башкирии отправилась к местам прохождения службы. Призывники в составе воинских команд отправились в войска Национальной гвардии, дислоцирующихся на территории. Адлера и Сухопутных войск в ДВО. Накануне на сборный пункт прибыли более 80 призывников из районов республики. Они прошли медицинский осмотр, проверку документов, получили обмундирование и были скомплектованы во взводы. В весенний призыв регион направит в Вооруженные Силы России более 5100 граждан.

Браки и разводы

23 апреля «Комсомольская правда в Уфе» констатировала, что жители Башкирии стали чаще заводить семьи, а вот по разводам цифры не меняются. Между тем, в Уфе число распавшихся семей тоже увеличилось. Так, за три месяца 2017 года в Башкирии зарегистрировано 4 тыс. 853 брака — на 525 больше, чем на начало прошлого года. А вот разводов столько же, 3 тыс. 754. Кстати, треть новых семей созданы в Уфе — 1 тыс. 613. Однако нельзя не заметить, что разводиться в столице тоже стали чаще: если в прошлом году было 1 тыс. 150 распавшихся браков, то в этом уже 1 тыс. 412. Интересно, что лидером по количеству скрепленных уз стал загс Кировского района — 401 пара прошла здесь за три месяца, а больше всего разводов принял загс Калининского района — 189.

Бензин снова подорожал

Ряд СМИ в этот день сообщил, что руководство фирмы «Башнефть» приняло решение о повышении стоимости высокооктанового вида бензина, который продается в сети фирменных автозаправочных станций. По мнению специалистов, корпорация решила повторить действия «Лукойла». Ранее топливо, произведенное Башкирской фирмой, незначительно подорожало почти 2 месяца назад. Сообщается, что на территории республики уже наблюдается рост стоимости ГСМ, которые реализуются на заправочных станциях госпредприятия «Башнефть». Исходя из информации специалистов, цена Аи-92 и Аи-95 выросла на несколько процентов. К примеру, специалисты выяснили, что 1 литр Аи-92 ATUM теперь обойдется в 36,5 рублей, Аи-95 в 44 рубля. Бензин Аи-92 на АЗС ПАО «Башнефть» можно приобрести за 35 рублей. Такое явление зафиксировано на заправках «Башнефти». Ранее подорожало топливо и на АЗС «Лукойл».

Причуды большой воды: всплыл платежный терминал

Многочисленные СМИ 23 апреля рассказывали о паводке. Подтоплены десятки населенных пунктов, перемыты дороги, оказались под водой мосты. Как сообщает издание«Уфимские заметки», вечером 22 апреля два мужчины выпали из лодки, одному из них удалось вызвать сотрудников МЧС. Спасатели немедленно направились к месту происшествия. Мужчины были найдены в затопленном лесу, примерно в полутора километрах от деревни Романовка. На момент прибытия спасателей один из терпящих бедствие мужчин стоял по грудь в воде, а второй сумел вскарабкаться на ближайшее дерево. Жители Стерлитамака спасли ротвейлера, который каким-то образом оказался на острове посреди разливающейся реки Ольховка на выезде в сторону Салавата. Также в небольшой речке всплыл платежный терминал. Каким образом он оказался в воде и откуда его принесло, остается загадкой.