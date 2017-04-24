Префекты ответят перед москвичами за реновацию

Москва, , 09:05 — REGNUM

Программу реновации жилья обсудят на встречах с префектами округов в Москве. Мероприятия пройдут в залах, рассчитанных на большое количество человек, чтобы все желающие смогли задать префектам интересующие вопросы, сообщает 24 апреля официальный сайт мэра Москвы.

Как сообщает информационный портал мэрии, рассказать о принципах программы реновации жилищного фонда поручено руководителям столичных префектур. Данное решение было принято в связи с огромным интересом, который москвичи проявили к программе сноса их жилья. Поэтому количество встреч будет увеличено, вместо одной плановой, которая должна была пройти 26 апреля, состоится несколько. Это позволит принять участие в обсуждении всем желающим. Также для удобства жителей мероприятия пройдут в залах, рассчитанных на большое количество человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инициатива по ликвидации пришедшего в негодность жилищного фонда столицы, озвученная в конце февраля на встрече мэра Москвы Сергея Собянина с президентом Владимиром Путиным. Привлекла огромный интерес, как со стороны простых владельцев квартир, так и собственников нежилых помещений в предполагающихся к сносу строениях.

Анализ прошедшего первое чтение, внесенного по инициативе мэрии законопроекта о реновации, позволил сделать однозначные выводы о том, что данная инициатива полностью выводит Москву из-под действия федерального законодательства. Что, по мнению юристов, буквально аннулирует институт собственности на территории одного отдельно взятого региона.

Юристам вторят градостроители. Архитекторы со своей стороны, нашли такие новеллы, которые кардинально изменят жизнь граждан не только на территории сносимых кварталов, но и всей Москвы в целом. Попытки отменить СНиПы, САНПиНы, требования по инсоляции, требования по пожарной безопасности, новая планировка территорий приведут к тому, что вместо зеленой и обжитой, такой привычной для москвичей городской среды середины 20 века, частоколом встанут 25−30 этажные небоскребы. Социальные и экологические последствия этого решения, будут страшными, уверяют архитекторы и экологи.

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