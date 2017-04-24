Возможно, артефакт: В Тюмени найдено ветхое судно

Тюмень, , 08:46 — REGNUM В Тюмени развернулись споры о раскопанной строителями моста-дублера на улице Мельникайте носовой части ветхого судна. Местные краеведы разделились во мнениях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тюменская пресса информирует, что был раскопан деревянный баркас, обитый железом. «К сожалению, самоходное судно плохо сохранилось, но попробовать его извлечь необходимо. Если баркас окажется совсем гнилым, мы сможем хотя бы снять замеры и составить его подробное описание. Я предполагаю, что это лодка середины или первой половины XX века», — заявил корреспонденту 72.ru руководитель тюменской музея частных коллекций Гай Першинг.

Тюменский краевед Павел Ситников, изучив фотографии, заявил PARK72.RU, что точные выводы является ли находка артефактом, можно сделать лишь после выводов экспертов. По размаху палубы и конструкции киля найденное судно, на его взгляд, напоминает коч — старинное парусное судно, приспособленное для хождения по водам в северных широтах.

«Он мог бы стать супер-экспонатом для нового музейного комплекса. К примеру, в Красноярском окружном краеведческом музее смонтирован макет такого судна в натуральную величину. Экспозиция очень зрелищная», — сообщил PARK72.RU Павел Ситников.

В главном управлении строительства Тюменской области журналистам заявили, что найденное судно не представляет исторической ценности, однако историков для осмотра находки не приглашали.

Отметим, мост через Туру по улице Мельникайте реконструирует с октября 2016 года фирма «Мостострой-11». Объект планируется сдать в конце 2019 года.