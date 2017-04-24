Масштабный сбой произошел в работе Сбербанка

Москва, , 08:38 — REGNUM 24 апреля в работе Сбербанка произошел масштабный сбой. Клиенты кредитной организации жаловались в соцсетях, что они не могут снять финансовые средства с карточек или оплатить с их помощью покупки через безналичные терминалы.

Представители Сбербанка подтвердили информацию об имевших место технических неполадках и извинились перед своими клиентами.

«Действительно, были временные ограничения при проведении операций, — говорится в сообщении банка в соцсети Twitter. — Сейчас все работает корректно. Приносим извинения за неудобства».

С чем был связан масштабный сбой в работе Сбербанка, пока неизвестно.