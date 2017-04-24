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В Кургане заложен памятник выдающемуся инженеру

Общество

На улице Гоголя, 25 заложили камень в основание мемориала «пионеру машиностроения Зауралья»

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Сергей Александрович Балакшин в Томском университете. 1920-е гг
Сергей Александрович Балакшин в Томском университете. 1920-е гг

Курган, 24 апреля 2017, 08:17 — REGNUM  

В Кургане заложили камень в основание будущего памятника основателю машиностроения в Зауралье, энергетику, конструктору гидротурбин Сергею Балакшину. Его установили по улице Гоголя перед центральным входом в здание департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы города.

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Камень на месте будущего памятника
Иллюстрация: Http://kurganobl.ru
Камень на месте будущего памятника

В перспективе на месте памятного камня на улице Гоголя, 25. будут установлены стела или мемориальный памятник в честь Сергея Балакшина. Ранее рядом с эти местом был расположен первый машиностроительный завод в Зауралье. При закладке памятного камня участвовали внучка Балакшина — Кира Карташова со своими братьями и сыном, губернатор Курганской области Алексей Кокорин, представители органов исполнительной власти, промышленности, общественных организаций, жители города.

Также память о Сергее Балакшине увековечена на площади перед заводом ОАО «Кургансельмаш», которая носит его имя. По словам главы города Кургана Сергея Руденко, семья Балакшиных сыграла значительную роль в развитии города Кургана. внучка Сергея Балакшина Кира Карташова подчеркнула три основных качества своего деда, которые имеют большое значение для каждого человека: верность отечеству, упорство в достижении цели, сила духа.

Сергей Александрович Балакшин родился 22 апреля 1877 года в деревне Логовушка Курганского уезда в семье кооперативного движения в Зауралье. Образование Сергей Балакшин получил в Омском техническом училище и Шарлоттенбургском политехническом институте в пригороде Берлина. В 1900 году Балакшин вернулся из Германии в Курган с дипломом инженера-механика и открыл мастерскую по выпуску оборудования для маслодельной промышленности. В 1903 году он перевёл мастерскую в Курган и на её базе создал чугуно-меднолитейный механический завод.

Первоначально завод выпускал оборудование для маслодельных артелей и заводов, а с 1905 года начал выпуск водяных турбин по собственным проектам Балакшина. За время с 1905 по 1919 годы завод изготовил около тысячи гидротурбин, которые завоевали мировое признание. Небольшое предприятие, каким был Курганский турбиностроительный завод, стало первым в Зауралье машиностроительным центром.

Сергей Балакшин был председателем комитета по строительству электростанции в городе Кургане, которая вступила в строй в 1914 году. После революции он перестал быть собственником завода, уехал с семьёй в Томск и занялся наукой. Был заведующим кафедрами Томского технологического института и Томского мукомольно-элеваторного учебного комбината. 23 июня 1933 года профессор Сергей Александрович Балакшин скоропостижно скончался.

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