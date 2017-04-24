Комментаторы раскритиковали СБУ за твитт с Милявской

Киев, , 08:13 — REGNUM Пользователи соцсети Twitter раскритиковали публикацию Службы безопасности Украины с Лолитой в откровенном платье, сделанную после запрета певицы поехать в страну к больной дочери.

Певицу Лолиту Милявскую накануне сняли с поезда Москва — Киев, она ехала к заболевшей дочери. СБУ закрыла ей въезд на Украину сроком на три года.

После этого в Twitter службы появилась фотография, на которой у певицы во время выступления спала лямка платья и обнажилась грудь. Снимок сопровождался подписью: «Удачи!».

В комментариях пользователи назвали такое поведение «серьезной службы у серьезного государства» недопустимым. «Ни вкуса, ни достоинства, ни юмора», — пишут комментаторы.

Также подписчики назвали публикацию циничной и в целом — «троллингом».

Напомним, Лолита Милявская родилась на Украине в 1963 году. В своем Facebook она пояснила, что ее сняли с поезда в Конотопе из-за того, что в 2015 году артистка посещала Керчь (Крым).

Украина до сих пор считает Крым своей территорией, находящейся под «временной оккупацией», и не признает итогов референдума в марте 2014 года о присоединении к России.

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