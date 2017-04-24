Комментаторы раскритиковали СБУ за твитт с Милявской
В комментариях пользователи назвали такое поведение «серьезной службы у серьезного государства» недопустимым
Киев, 24 апреля 2017, 08:13 — REGNUM Пользователи соцсети Twitter раскритиковали публикацию Службы безопасности Украины с Лолитой в откровенном платье, сделанную после запрета певицы поехать в страну к больной дочери.
Певицу Лолиту Милявскую накануне сняли с поезда Москва — Киев, она ехала к заболевшей дочери. СБУ закрыла ей въезд на Украину сроком на три года.
После этого в Twitter службы появилась фотография, на которой у певицы во время выступления спала лямка платья и обнажилась грудь. Снимок сопровождался подписью: «Удачи!».
В комментариях пользователи назвали такое поведение «серьезной службы у серьезного государства» недопустимым. «Ни вкуса, ни достоинства, ни юмора», — пишут комментаторы.
Также подписчики назвали публикацию циничной и в целом — «троллингом».
Напомним, Лолита Милявская родилась на Украине в 1963 году. В своем Facebook она пояснила, что ее сняли с поезда в Конотопе из-за того, что в 2015 году артистка посещала Керчь (Крым).
Украина до сих пор считает Крым своей территорией, находящейся под «временной оккупацией», и не признает итогов референдума в марте 2014 года о присоединении к России.
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