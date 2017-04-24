Названо имя задержанного в Пхеньяне гражданина США

Вашингтон, , 08:08 — REGNUM

Задержанный в Пхеньяне американский гражданин — Тони Ким, сообщает Associated Press.

Тони Ким, задержанный 21 апреля в аэропорту северокорейской столицы, работал в течение месяца в Пхеньянском университете науки и технологий. Как пояснил сотрудник университета, он преподавал студентам бухучет.

Кима и его жену задержали в аэропорту, когда они пытались улететь в Китай. Причины задержания неизвестны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о задержании американского гражданина корейского происхождения в Пхеньяне стало известно 23 апреля. Уточнялось, что в последнее время он занимался организацией поставок гуманитарной помощи в Северную Корею.

23 апреля в Госдепартаменте США сообщили, что знают о задержании американского гражданина. Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что в случаях, когда американцев задерживают в Северной Корее, Госдеп работает со шведским посольством, представляющим интересы Вашингтона в Пхеньяне.

Напомним, арест Кима — уже третье задержание американских граждан Северной Кореей за несколько последних лет.

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