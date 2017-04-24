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Похищенный в Колумбии гражданин России ранен при побеге

Общество

Руководство повстанческой группировки ELN сожалеет о срыве процесса передачи заложника властям

Армия национального освобождения (Колумбия)
Иллюстрация: Silvia Andrea Moreno
Армия национального освобождения (Колумбия)

Богота, 24 апреля 2017, 07:57 — REGNUM  

Представители леворадикальной повстанческой группировки Национальная армия освобождения (ELN) Колумбии 23 апреля заявили, что гражданин России, похищенный около шести месяцев назад в провинции Чоко на северо-западе страны, освобождение которого уже планировалось, 19 апреля, напав на нескольких партизан, бежал и в ходе побега получил ранения, сообщает издание El Periódico.

В заявлении на своем веб-сайте представители ELN пояснили, что российское посольство в Колумбии через Международный комитет Красного Креста (МККК) обратилось с просьбой освободить гражданина России армянского происхождения Арсена Восканяна.

Однако 19 апреля во время подготовки процесса освобождения Восканян разоружил одного из партизан и атаковал подразделение, которое его сопровождало, серьезно ранив пять членов ELN. Самому Восканяну, несмотря на полученные ранения, удалось бежать, говорится в заявлении.

Центральное командование ELN заявило о том, что «сожалеет о невозможности успешного завершения процесса освобождения».

Напомним, что Арсен Восканян, въехавший на территорию Колумбии по российскому паспорту, был задержан представителями Партизанского фронта Симаррон группировки ELN 5 ноября 2016 года во время отлова для последующей продажи на черном рынке редких ядовитых лягушек, стоимость каждой из которых составляет до 1500 евро. За одну поездку контрабандисты могут переправлять до 100 особей этого вида лягушек, которые обитают только в данном регионе Колумбии и находятся под угрозой исчезновения.

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