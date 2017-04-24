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Птичий грипп добрался до граничащей с РФ китайской провинции Гирин

Общество

Первый случай заражения вирусом H7N9 в 2017 году зарегистрирован в провинции Гирин

Ученый исследует вирус H7N9
Иллюстрация: James Gathany
Ученый исследует вирус H7N9

Гирин, Китай, 24 апреля 2017, 07:35 — REGNUM  Провинция Гирин, расположенная на северо-востоке КНР сообщает о первом случае заражения человека вирусом птичьего гриппа штамма H7N9 в 2017 году, передает 24 апреля газета «Жэньминь жибао».

Заболевший тридцати четырех летний мужчина из города Тунхуа в тяжелом состоянии доставлен на лечение в госпиталь, как утверждает местный Комитет здравоохранения и планового деторождения.

Отметим, что вирус H7N9 по-прежнему не передается от человека к человеку, поэтому ключевой мерой предосторожности, по рекомендации китайских медиков, является избегать контакта с живой птицей и рынков, где продают мясо без надлежащих карантинных сертификатов.

Напомним, что недавно заразившийся птичьим гриппом был выявлен в провинции Ляонин, также расположенной на Северо-Востоке Китая. При этом, стоит отметить, что провинция Гирин имеет сухопутную границу с Приморским краем Российской Федерации. На севере провинция Гирин граничит также с провинцией Хэйлунцзян, которая имеет еще более обширную границу с РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: В китайской провинции Ляонин выявлен четвертый случай заражения H7N9

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Птичий грипп
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