Понедельник, 24 Апреля 2017 года
07:50:30 МСК

Ростов-на-Дону во власти циклона: В детских садах могут включить отопление

Общество

Руководителей дошкольных учреждений просят соблюдать температурный режим

Здание администрации Ростова-на-Дону
© ИА REGNUM
Здание администрации Ростова-на-Дону

Ростов-на-Дону, 24 апреля 2017, 07:16 — REGNUM  

В Ростове-на-Дону, несмотря на понижение температуры воздуха, отопительный сезон был окончен на пять дней раньше его официального завершения. Горожане мерзнут в квартирах: в ход идут обогреватели, тепловые пушки, теплые вещи и одеяла. Что касается детских садов, то здесь отопительный сезон могут продлить. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 24 апреля.

Батареи в дошкольных учреждениях могут нагреться только в том случае, если в здании температура воздуха составляет ниже 19 градусов. В этом случае руководители должны проинформировать управление образования города-миллионника и подать соответствующую заявку.

Вместе с тем, горадминистрация информирует о том, что на этой неделе циклон покинет Донской регион, температура воздуха за окном начнет постепенно повышаться, а, значит, прогреются социальные учреждения и квартиры горожан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в донской столице официально завершился 10 апреля. Соответствующее постановление, несмотря на прогноз синоптиков о ночных заморозках, подписал сити-менеджер Виталий Кушнарев ещё 4 апреля. Самих ростовчан об отключении никто не предупредил.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону отключили отопление досрочно: горожан не предупредили

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отопительный сезон
Главное сегодня
NB!
24.04.17
Проблемы спасения памятника Русского Севера. Это вам не пятиэтажки сносить!
АрхангельскРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
Кто и как расколол Турцию пополам?
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Иван КузнецовИсторическая битва – США и Китая – началась
ВашингтонСША Хроники турбулентной Америки Политика
NB!
24.04.17
Можно ли сделать согласие? Непогрешимость Папы как пример
Ватикан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
Западные «ястребы» подозревают Тиллерсона в сговоре с Путиным
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Пейзажист на службе Отечеству
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
Как современные украинские нацисты попали на страницы «Нью-Йорк Таймс»
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Геноцид армян: выучены ли уроки катастрофы?
ЕреванАрмения Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Республиканская Турция закончилась. Что придет ей на смену?
АнкараТурция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Уголь на бочку! ТЭС Украины в ожидании африканской помощи
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
24.04.17
Есть ли у Китая союзники — в обычном смысле слова?
ПекинКитай Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Дарья АлексееваЧто понимают под безопасностью польские СМИ
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
23.04.17
Президентская гонка во Франции: Ле Пен во главе
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
23.04.17
Опрос: Макрон и Ле Пен вышли во второй тур
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
23.04.17
Погибший в теракте на территории ЛНР представитель ОБСЕ — гражданин США
ЛуганскЛНР Теракт против миссии ОБСЕ в ЛНР Происшествия
NB!
23.04.17
Юрий БаранчикБелорусская оппозиция снова призывает взяться за ножи
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
23.04.17
Захарченко: Киев пытается втянуть в конфликт в Донбассе «третью силу»
ДонецкДНР Теракт против миссии ОБСЕ в ЛНР Политика
NB!
23.04.17
Тысячи самарцев вышли на марш протеста, его организатор задержан
СамараРоссия Пенсионная реформа Политика
NB!
23.04.17
Севак МирабянПасха – переход к новому измерению
МоскваРоссия Пасха Общество
NB!
23.04.17
Кирилл Джавлах Предвыборный Иран: «Враг готовит удар по исламскому строю»
ТегеранИран Внутренняя политика Ирана Политика
NB!
23.04.17
Венесуэла: Оппозиция угрожает, что «будет хуже»
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
23.04.17
Станислав ТарасовТурецкий корабль в бушующем океане Ближнего Востока
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
ещё главное