На юг Китая обрушатся штормы и проливные дожди

Пекин, , 02:30 — REGNUM Проливные дожди обрушатся на южные провинции Китая, начиная с понедельника, 24 апреля, сообщает агентство «Синьхуа».

Китайский метеорологический центр прогнозирует проливные дожди в большинстве районов южных провинций Китая, а также отдельных районов провинций Сычуань, Цзянси, Гуандун и Хунань.

В этих районах ожидаются штормы и сильные осадки до 200 мм, утверждает метеоцентр. Центр предупреждает местные власти и жителей принять меры и подготовиться к наводнениям, а также сходам селевых потоков, передает агентство.

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