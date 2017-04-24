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На юг Китая обрушатся штормы и проливные дожди

Общество

Метеоцентр Китая предупреждает об опасности катаклизмов

Пекин, 24 апреля 2017, 02:30 — REGNUM  Проливные дожди обрушатся на южные провинции Китая, начиная с понедельника, 24 апреля, сообщает агентство «Синьхуа».

Китайский метеорологический центр прогнозирует проливные дожди в большинстве районов южных провинций Китая, а также отдельных районов провинций Сычуань, Цзянси, Гуандун и Хунань.

В этих районах ожидаются штормы и сильные осадки до 200 мм, утверждает метеоцентр. Центр предупреждает местные власти и жителей принять меры и подготовиться к наводнениям, а также сходам селевых потоков, передает агентство.

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