Столкновения демонстрантов и полиции в центре Парижа возобновились

Париж, , 01:59 — REGNUM В центре Парижа возобновились столкновения демонстрантов, которые недовольны результатами президентских выборов во Франции, и полиции. Сейчас, как передают РИА Новости, протесты проходят в районе площади Республики.

Отмечается, что полиция окружила сотни протестующих. Стражи порядки уже начали применять слезоточивый газ и шумовые гранаты.

В свою очередь, недовольные результатами выборов во Франции кидают в полицейских файеры и иные предметы.

Напомним, что ранее протесты проходили на площади Бастилии. Столкновения демонстрантов с полицией проходили с применением слезоточивого газа, шумовых и дымовых шашек.

В результате власти были вынуждены перекрыть движение транспорта в районе протестов, станции метро также закрыли. В районе одного из вокзалов протестующие сожгли несколько автомобилей.

Без пострадавших не обошлось. На площади Бастилии ранее один из участников протестов получил ранение в голову, он потерял сознание. Мужчину госпитализировали.

Согласно подсчету 86% голосов, экс-министр экономики Франции, лидер партии «Впедер» Эммануэль Макрон лидирует в первом туре президентских выборов. За него проголосовали 23,43%. За лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен — 22,27%.

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