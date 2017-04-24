Столкновения демонстрантов и полиции в центре Парижа возобновились
Полиция окружила протестующих
Париж, 24 апреля 2017, 01:59 — REGNUM В центре Парижа возобновились столкновения демонстрантов, которые недовольны результатами президентских выборов во Франции, и полиции. Сейчас, как передают РИА Новости, протесты проходят в районе площади Республики.
Отмечается, что полиция окружила сотни протестующих. Стражи порядки уже начали применять слезоточивый газ и шумовые гранаты.
В свою очередь, недовольные результатами выборов во Франции кидают в полицейских файеры и иные предметы.
Напомним, что ранее протесты проходили на площади Бастилии. Столкновения демонстрантов с полицией проходили с применением слезоточивого газа, шумовых и дымовых шашек.
В результате власти были вынуждены перекрыть движение транспорта в районе протестов, станции метро также закрыли. В районе одного из вокзалов протестующие сожгли несколько автомобилей.
Без пострадавших не обошлось. На площади Бастилии ранее один из участников протестов получил ранение в голову, он потерял сознание. Мужчину госпитализировали.
Согласно подсчету 86% голосов, экс-министр экономики Франции, лидер партии «Впедер» Эммануэль Макрон лидирует в первом туре президентских выборов. За него проголосовали 23,43%. За лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен — 22,27%.
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