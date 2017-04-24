Понедельник, 24 Апреля 2017 года
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В Петербурге митинговали против «оптимизации» в образовании. Фоторепортаж

Общество

В ходе акции звучали и политические требования

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Спокойно проанализируйте и «Верните аккредитацию ВЕИП»
© Андрей Пронин
Спокойно проанализируйте и «Верните аккредитацию ВЕИП»

Санкт-Петербург, 24 апреля 2017, 00:51 — REGNUM  Митинг против так называемой оптимизации в сфере образования прошел 23 апреля в Санкт-Петербурге. Его участники выступили с критикой как отдельных управленческих решений в образовательной среде, так и персонально тех, кто принимает эти решения. ИА REGNUM публикует фоторепортаж о событии.

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«Кошмарить ВУЗы непатриотично!»
© Андрей Пронин
«Кошмарить ВУЗы непатриотично!»

Как сообщают местные СМИ, основную группу митингующих, собравшихся днем в саду Салтыкова-Щедрина в центре Северной столицы, составляли учащиеся Санкт-Петербургского издательско-полиграфического техникума. Их возмущение вызвало решение губернатора города об объединении техникума с колледжем строительной индустрии и городского хозяйства.

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Митингующие и их требования
© Анастасия Захарова
Митингующие и их требования

Как сообщало издание «Петербургский дневник», в числе организаторов и участников согласованной с властями акции также были представители СПбГУ, Европейского университета, Российского государственного гидрометеорологического университета и Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии им. Штиглица. В толпе стаяли люди с требованиями вернуть аккредитацию Восточно-европейскому институту психоанализа. Все эти вузы в последнее время оказывались в центре громких скандалов.

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Студенты призывают к ответу за РГГМУ!
© Анастасия Захарова
Студенты призывают к ответу за РГГМУ!

Так, сотрудники и студенты СПбГУ требовали воссоздания ряда факультетов, которые были ликвидированы в ходе реорганизации университета и появления в его структуре институтов. Европейский университет оказался перед лицом полной приостановки учебного процесса из-за претензий Роскомнадзора. Кроме того, он может лишиться права использования исторического здания в центре города, поскольку комитет имущественных отношений Смольного аннулировал вузу договор аренды.

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Всё чрезвычайно серьёзно
© Анастасия Захарова
Всё чрезвычайно серьёзно

А, например, Академия имени Штиглица оказалась взбудоражена из-за отставки и.о. ректора Василия Кичеджи, которая произошла, как считается, по инициативе Минобрнауки и Смольного. Кроме того, в вузе опасаются, что теперь его могут соединить с учебным заведением другого профиля, что повлечет утрату потенциала знаменитой академии.

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Студенческий бунт
© Анастасия Захарова
Студенческий бунт

По данным «Петербургского дневника», в митинге участвовало порядка ста человек. Они требовали автономности высших и средних учебных заведений, самоуправления, прозрачности кадровой политики и возможности выбирать руководство.

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Бунт должен быть ярким!
© Анастасия Захарова
Бунт должен быть ярким!

Помимо этого, как сообщают СМИ, участники акции выдвинули требования отставки губернатора города Георгия Полтавченко и ректора Санкт-Петербургского государственного университета Николая Кропачева.

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Бунт-бунтом, а порядок соблюдать надо
© Андрей Пронин
Бунт-бунтом, а порядок соблюдать надо

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Читайте ранее в этом сюжете: Петербургский вуз готов оспорить лишение госаккредитации в Верховном суде

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