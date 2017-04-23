В Москве задержан подозреваемый по делу о блокировании детской скорой
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия
Москва, 23 апреля 2017, 16:54 — REGNUM В Москве задержан 34-летний водитель внедорожника, подозреваемый в блокировании проезда машины детской скорой помощи. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по городу.
«Благодаря грамотно спланированным и оперативным действиям (…) в кратчайшие сроки установлен и задержан 34-летний житель столицы, подозреваемый в совершении указанного преступления», — говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по делу.
Ранее ряд СМИ распространил запись с видео-регистратора машины детской скорой помощи, на которой видно как водитель внедорожника не уступает скорой проезд на узкой улице. После того, как на скорой были включены проблесковые маячки и спецсигнал, нарушитель и вовсе остановил автомобиль, заблокировав дорогу, и принялся выяснять отношения с водителем медицинской бригады.
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