В Москве задержан подозреваемый по делу о блокировании детской скорой

Москва, , 16:54 — REGNUM В Москве задержан 34-летний водитель внедорожника, подозреваемый в блокировании проезда машины детской скорой помощи. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по городу.

«Благодаря грамотно спланированным и оперативным действиям (…) в кратчайшие сроки установлен и задержан 34-летний житель столицы, подозреваемый в совершении указанного преступления», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по делу.

Ранее ряд СМИ распространил запись с видео-регистратора машины детской скорой помощи, на которой видно как водитель внедорожника не уступает скорой проезд на узкой улице. После того, как на скорой были включены проблесковые маячки и спецсигнал, нарушитель и вовсе остановил автомобиль, заблокировав дорогу, и принялся выяснять отношения с водителем медицинской бригады.

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