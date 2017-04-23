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Ученые Монпелье пошлют Трампу спутниковый снимок акции в защиту науки

Общество

Акции в рамках «Марша за науку» прошли более чем в 17 городах Франции

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Участники Марша за науку в Монпелье
Иллюстрация: Группа «March for Science — Montpellier — France» в социальной сети Facebook
Участники Марша за науку в Монпелье

Монпелье, Франция, 23 апреля 2017, 16:32 — REGNUM  

Более 700 жителей французского Монпелье выстроились в форме букв SCIENCE (Наука). Спутниковый снимок участников акции в поддержку науки организаторы намерены послать президенту США Дональду Трампу. Об этом 23 апреля рассказали корреспонденту ИА REGNUM участники акции «March for Science — Montpellier — France».

Марши в защиту науки («Marche pour la science») 22 апреля прошли более чем в 17 городах Франции, однако организаторы акции в Монпелье решили отличиться и организовать необычный флэш-моб. В назначенное время гражданские активисты собрались на площади Перу, самой высокой точке города, между фонтаном и памятником Людовику XIV и выстроились вдоль границ еще с утра приготовленных волонтерами гигантских букв SCIENCE.

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Подготовка волонтерами букв SCIENCE для флэш-моба
Иллюстрация: Группа «March for Science — Montpellier — France» в социальной сети Facebook
Подготовка волонтерами букв SCIENCE для флэш-моба

Согласно заранее достигнутой договоренности с Национальным агентством космических исследований (CNES) и компанией Airbus, центр управления полетами в Тулузе по просьбе организаторов акции скорректировал орбиту одного из спутников нового поколения Pleiades. И ровно в 12:59:30 22 апреля спутник выполнил фотографию парка Перу в Монпелье сверхвысокого пространственного разрешения.

По словам одной из участниц акции Татьяны Балюк-Ферер, информация о ней распространялась через корпоративную почту научного городка Монпелье, а также через социальные сети. К назначенному времени в парке собрались более 700 человек. Согласно пожеланиям организаторов, большинство пришло в яркой одежде. Неравнодушные к науке жители Монпелье выстроились вдоль букв плечом к плечу. В акции принимали участие представители разных возрастов: детей сажали на плечи, одна из пожилых участниц флэш-моба заняла свое место в ряду на принесенном с собой раскладном стуле. Во время пролета спутника, участники акции начали хлопать руками у себя над головой.

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Вид на статую Людовика XIV в парке Перу, Монпелье
Иллюстрация: Группа «March for Science — Montpellier — France» в социальной сети Facebook
Вид на статую Людовика XIV в парке Перу, Монпелье

Как заявляют организаторы, целью акции является поддержка ученых. Необходимо укреплять диалог между научным сообществом и остальными гражданами страны.

По мнению астрофизика из Тулузы Оливье Берна, прошедшие в стране марши символизируют солидарность французских ученых с американскими. Анонсируемое президентом США сокращение вложений в науку в значительной степени повлияет на все мировое научное сообщество, уверен ученый.

Особую озабоченность вызывает намерение Трампа закрыть научным работникам доступ к данным дистанционного зондирования Земли. Участники акции в Монпелье считают подобные решения недопустимыми.

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