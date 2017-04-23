Урал: Ленинский субботник и обманутые пайщики

Екатеринбург, , 11:28 — REGNUM На Урале активисты общественно-политических движений и партий отпраздновали очередную годовщину со дня рождения основателя Советского государства Владимира Ленина. Общественники возложили цветы к памятникам ему и провели ленинский субботник, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Акцию по возложению цветов к памятнику Владимиру Ленину в Екатеринбурге на Площади 1905 года организовали участники свердловского отделения движения «Суть времени» и активисты «Межрегионального объединения коммунистов».

После возложения цветов они провели флешмоб #ЛенинЖив #СпасибоИльич и #РукиПрочьОтИльича протестуя таким образом против попыток провести инициативы, связанные с выносом тела Ленина из Мавзолея.

После торжественной акции участники мероприятия отправились в лесопарк Шарташский, где ими был организован неподалёку от Каменных Палаток ленинский субботник.

В Нижнем Тагиле активисты «Сути времени» и всероссийской общественной организации по защите семьи «Родительское всероссийское сопротивление» также отметили годовщину со дня рождения Ленина возложением цветов к его памятникам.

Сначала цветы были возложены к одному из первых памятников основателю Советского государства «Ленин на земном шаре». Однако перед этим общественники очистили постамент памятника от надписей, которые отставили на нём неизвестные вандалы.

После этого активисты для возложения цветов отправились к памятнику Ленину на улице Красноармейской и памятнику у Нижнетагильского металлургического комбината.

Также своё мероприятие провели члены свердловского обкома КПРФ. Они организовали пикет у Вечного огня в Екатеринбурге.

Примечательно, что в этот же день, 22 апреля, на Площади труда у памятника Татищеву и Де Генину состоялся массовый пикет обманутых пайщиков, которые вложили средства в строительство пятой очереди жилого комплекса «Новый Уктус», но до сих пор не получили квартиры. Пикетирующие установили символическую палатку.

Они требуют завершить строительство и привлечь предприятия и лиц организовавших «долгострой» к ответственности. Они также сообщили, что готовы и на более радикальные формы протеста, в частности, объявить голодовку.

Напомним, что это не первая акция протеста обманутых пайщиков «Нового Уктуса». Ранее они уже проводили пикеты и обращались к областным властям и в прокуратуру с просьбой оказать содействие в решении их проблем.

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