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Урал: Ленинский субботник и обманутые пайщики

Общество

В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле прошли мероприятия, посвящённые 147-й годовщине со дня рождения основателя Советского государства Владимира Ленина

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Вандалы осквернили памятник в Нижнем Тагиле «Ленин на земном шаре» надписями. Активисты очищают его от краски
Иллюстрация: Евгения Краснослободцева
Вандалы осквернили памятник в Нижнем Тагиле «Ленин на земном шаре» надписями. Активисты очищают его от краски

Екатеринбург, 23 апреля 2017, 11:28 — REGNUM  На Урале активисты общественно-политических движений и партий отпраздновали очередную годовщину со дня рождения основателя Советского государства Владимира Ленина. Общественники возложили цветы к памятникам ему и провели ленинский субботник, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Акцию по возложению цветов к памятнику Владимиру Ленину в Екатеринбурге на Площади 1905 года организовали участники свердловского отделения движения «Суть времени» и активисты «Межрегионального объединения коммунистов».

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Возложение цветов к памятнику Ленину в Екатеринбурге
Иллюстрация: Андрей Алексеев
Возложение цветов к памятнику Ленину в Екатеринбурге

После возложения цветов они провели флешмоб #ЛенинЖив #СпасибоИльич и #РукиПрочьОтИльича протестуя таким образом против попыток провести инициативы, связанные с выносом тела Ленина из Мавзолея.

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Флешмоб у памятника Ленину в Екатеринбурге
Иллюстрация: Андрей Алексеев
Флешмоб у памятника Ленину в Екатеринбурге
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Флешмоб «Спасибо, Ильич» в Екатеринбурге
Иллюстрация: Андрей Алексеев
Флешмоб «Спасибо, Ильич» в Екатеринбурге

После торжественной акции участники мероприятия отправились в лесопарк Шарташский, где ими был организован неподалёку от Каменных Палаток ленинский субботник.

В Нижнем Тагиле активисты «Сути времени» и всероссийской общественной организации по защите семьи «Родительское всероссийское сопротивление» также отметили годовщину со дня рождения Ленина возложением цветов к его памятникам.

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Нижний Тагил. Памятник Ленину на земном шаре
Иллюстрация: Евгения Краснослободцева
Нижний Тагил. Памятник Ленину на земном шаре

Сначала цветы были возложены к одному из первых памятников основателю Советского государства «Ленин на земном шаре». Однако перед этим общественники очистили постамент памятника от надписей, которые отставили на нём неизвестные вандалы.

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Вандалы осквернили памятник в Нижнем Тагиле «Ленин на земном шаре» надписями. Активисты очищают его от краски
Иллюстрация: Евгения Краснослободцева
Вандалы осквернили памятник в Нижнем Тагиле «Ленин на земном шаре» надписями. Активисты очищают его от краски

После этого активисты для возложения цветов отправились к памятнику Ленину на улице Красноармейской и памятнику у Нижнетагильского металлургического комбината.

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Нижний Тагил. Памятник Ленину у металлургического комбината
Иллюстрация: Евгения Краснослободцева
Нижний Тагил. Памятник Ленину у металлургического комбината

Также своё мероприятие провели члены свердловского обкома КПРФ. Они организовали пикет у Вечного огня в Екатеринбурге.

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Ленинский субботник в Екатеринбурге на Каменных Палатках — убраны горы мусора
Иллюстрация: Андрей Алексеев
Ленинский субботник в Екатеринбурге на Каменных Палатках — убраны горы мусора

Примечательно, что в этот же день, 22 апреля, на Площади труда у памятника Татищеву и Де Генину состоялся массовый пикет обманутых пайщиков, которые вложили средства в строительство пятой очереди жилого комплекса «Новый Уктус», но до сих пор не получили квартиры. Пикетирующие установили символическую палатку.

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Обманутые пайщики в Екатеринбурге — пикет
Иллюстрация: Андрей Алексеев
Обманутые пайщики в Екатеринбурге — пикет

Они требуют завершить строительство и привлечь предприятия и лиц организовавших «долгострой» к ответственности. Они также сообщили, что готовы и на более радикальные формы протеста, в частности, объявить голодовку.

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Обманутые пайщики в Екатеринбурге требуют завершить строительство
Иллюстрация: Андрей Алексеев
Обманутые пайщики в Екатеринбурге требуют завершить строительство

Напомним, что это не первая акция протеста обманутых пайщиков «Нового Уктуса». Ранее они уже проводили пикеты и обращались к областным властям и в прокуратуру с просьбой оказать содействие в решении их проблем.

Также читайте: Трамп не помог — в Екатеринбурге обманутые пайщики вышли на улицы

Читайте ранее в этом сюжете: Ползучий «ленинопад»: Судьба памятников Ленину в «колыбели демократии»

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Судьба тела Ленина и мавзолея
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