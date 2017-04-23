Протестующие в Гвиане добились своего и теперь откроют космодром «Куру»
Космодром во Французской Гвиане возобновит работу в начале недели
Гвиана, Франция, 23 апреля 2017, 05:27 — REGNUM В понедельник, 24 апреля, европейский космодром «Куру» во Французской Гвиане, который около месяца назад заблокировали протестующие, вновь заработает. Об этом сообщает Agence France-Presse.
В администрации космодрома подтвердили: «Работа возобновится в понедельник».
В апреле с космодрома было запланировано три запуска, однако из-за протестов они были отложены. Теперь эти запуски планируют осуществить в мае и июне 2017 года.
Как отмечает издание, протестующие, которые месяц назад во Французской Гвиане заблокировали космодром, завершили разбор своих баррикад в субботу, 22 апреля, в 16:00 по местному времени (по московском времени 00:00 на воскресенье). Теперь возле здания осталась лишь одна палатка.
Как ранее передавало ИА REGNUM, Французская Гвиана около месяца была охвачена протестами. На улицы выходили тысячи граждан с требованием социально-экономических изменений. Главным образом протестующие выступали за введение новой инвестиционной программы, совершенствование системы здравоохранения, образования и социальной защиты.
Так, 21 марта пуски с европейского «Куру» были остановлены, поскольку протестующие заблокировали космодром. В результате через месяц — 21 апреля представители протестующих и властей подписали соглашение, предусматривающее выделение дополнительно 2,1 млрд евро на социально-экономическое развитие региона.
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