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В охваченной протестами Французской Гвиане — низкая явка на выборах

Общество

На заморских территориях Франции стартовало голосование на президентских выборах

Гвиана, Франция, 23 апреля 2017, 04:24 — REGNUM  Во Французской Гвиане сегодня, 23 апреля, начались голосования в первом туре президентских выборов. Согласно предварительной информации, явка в этом заморском регионе очень низкая — менее 38%. Об этом сообщает издание The France Guyane.

Явка во Французской Гвиане составила всего 37,31% по состоянию на 17:00 по местному времени (00:00 по московскому). Хотя еще в 2012 году явка здесь была куда выше — 45,73%.

Как ранее писало ИА REGNUM во Французской Гвиане на протяжении уже нескольких недель продолжаются многотысячные уличные манифестации. Люди требуют социально-экономических изменений. Например, протестующие выступают за введение новой инвестиционной программы, совершенствование системы здравоохранения, образования и социальной защиты. В частности, они призывают власти бороться с безработицей в регионе.

Читайте подробнее: Многотысячные манифестации проходят во Французской Гвиане

В воскресенье, 23 апреля, во Франции стартуют голосования в первом туре президентских выборов во Франции. За границей и в заморских владениях Франции голосования начались на день раньше.

Однако без происшествий не обошлось. В Нью-Йорке были эвакуированы люди из генерального консульства Франции из-за подозрительной машины. Как позднее стало известно, потому что местные полицейские оказались весьма бдительными и ненадолго прервали голосование.

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Читайте ранее в этом сюжете: После эвакуации в генконсульстве Франции возобновили голосование

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