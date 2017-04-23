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После эвакуации в генконсульстве Франции возобновили голосование

Общество

Полиция Нью-Йорка перестраховалась

Нью-Йорк, США, 23 апреля 2017, 02:30 — REGNUM  Генеральное консульство Франции в Нью-Йорке, которое ранее эвакуировали из-за подозрительной машины вблизи здания, возобновило голосование на президентских выборах. Об этом говорится в Twitter генконсульства.

«Консульство было эвакуировано из-за ложной тревоги», — пишут в микроблоге.

Нью-йоркские стражи порядка проявили особую бдительность, в связи с чем из консульства пришлось вывести людей. Однако голосование вновь началось уже через несколько минут, отмечается в сообщении.

Ранее ИА REGNUM передавало, что утром 23 апреля состоится первый тур президентских выборов во Франции. Так, за день до этого избирательный пункты были за границей Франции — в США и Канаде.

Генконсульство Франции в Нью-Йорке было эвакуировано из-за сообщения о подозрительной машине, находящийся недалеко от здания. Позднее в Twitter появилась информация о том, что голосования в дипмиссии приостановлены, однако причина не называлась.

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