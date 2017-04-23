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В Петербурге ушел из жизни бывший вице-премьер РФ Алексей Большаков

Общество

У политика были проблемы с сердцем

Санкт-Петербург, 23 апреля 2017, 01:25 — REGNUM  В Санкт-Петербурге на 78-м году жизни скончался занимавший пост вице-премьера России с 1994 по 1997 год Алексей Большаков. Это произошло в пятницу, 21 апреля. Об этом сообщили в медицинском центре имени В. А. Алмазова.

В медицинское учреждение Большаков поступал не раз. Последний раз это произошло из-за нарастающей сердечной недостаточности. Как пояснили в медцентре имени В. А. Алмазова, болезнь развивалась очень стремительно.

«Фонтанка» отмечает, что друг, одногруппник и сослуживец бывшего вице-премьера Евгений Медем рассказал, что Большаков поступил в больницу несколько дней назад, и за это время «сгорел». Друг политика печальное известие получил от супруги Большакова.

Причем, по словам Медема, несколько лет назад Большаков приглашал всех своих друзей на дачу, чтобы отметить столетие Октябрьской революции. Однако сам бывший вице-премьер РФ до праздника совсем немного не дожил, сказал друг Большакова.

Известно, что понедельник, 24 апреля, в 11:00 в Николаевском морском соборе пройдет прощание. Алексея Большакова похоронят в Стрельне.

Алексей Большаков в период с 1994 по 1997 год работал в российском правительстве. До этого он был заместителем, потом первым заместителем председателя Ленгорисполкома, возглавлял городскую плановую комиссию. Позднее работал председателем комитета мэрии Санкт-Петербурга по экономическому развитию, был членом экспертного экономического совета при мэрии по управлению Ленинградской свободной экономической зоной

Кроме того, Большаков был лауреатом Государственной премии СССР. Ему были вручены орден «Знак Почета» и орден Трудового Красного Знамени.

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