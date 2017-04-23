Воскресенье, 23 Апреля 2017 года
01:18:23 МСК

Испанские СМИ: «Свидетели Иеговы» еще устроят катастрофу в России

Общество

Испанская пресса активно комментирует запрет деятельности в России секты «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Мадрид, 23 апреля 2017, 00:36 — REGNUM  «Верховный Суд России подтвердил запрет на деятельность в стране религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), посчитав ее экстремистской. Активы организации будут национализированы», — отмечает издание El Mundo, подчеркивая, что «просвещенная демократичная Европа непременно озаботится восстановлением попранных прав российских верующих».

«Евросоюз, выступающий за свободу вероисповедания, настроен против этого решения российской судебной власти. 395 филиалов «Свидетелей», насчитывающие в общей сложности 175 тысяч членов должны будут закрыться — это грозит социальным взрывом в стране, — предупреждает газета. — Лидеры организации настроены обратиться в Европейский суд по правам человека, чтобы там отстоять свое право на веру. Если жалоба в Страсбурге будет удовлетворена, России это принесет катастрофические последствия».

Какие именно «катастрофические последствия» наступят для России, СМИ не сообщает. Очевидно пример «дела Юкоса», по которому просвещенные юристы-поборники западной демократии уже пытались «поставить РФ на счетчик» все-таки научил испанских журналистов не торопиться с прогнозами.

«Глава Российской ассоциации центров изучения религий и сект Александр Дворкин считает, что «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это культ, который создает вокруг своих последователей собственный мир, изолированный от остального общества, — пишет другое испанское издание, La Vanguardia. — Кампания против сект совпадает с беспрецедентным ростом религиозности среди народа России, страны, всего 10% населения которой посещает церковь, как утверждает престижный Левада-центр».

Авторы этих строк странным образом не замечают вопиющее несоответствие заявляемого ими «беспрецедентного роста религиозности» крайне малому проценту прихожан в России.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Свидетели Иеговы в России и ближнем зарубежье
Главное сегодня
NB!
23.04.17
Корни неонацизма в Эстонии
ТаллинЭстония Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
23.04.17
Financial Times: «Завтра партнеры в Арктике России будут не нужны»
ЛондонВеликобритания Борьба за Арктику Политика
NB!
23.04.17
Испанские СМИ: «Свидетели Иеговы» еще устроят катастрофу в России
МадридИспания Свидетели Иеговы в России и ближнем зарубежье Общество
NB!
23.04.17
Станислав СтремидловскийВеликий драматург при великой королеве в великое время
Стратфорд-апон-ЭйвонВеликобритания REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
22.04.17
Украина готовится взорвать ТЭС, снабжающую ЛНР
ЛуганскЛНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
22.04.17
Донецкие кладбища заминированы
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Общество
NB!
22.04.17
«Челси» одержал верх в перестрелке с «Тоттенхэмом»
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
22.04.17
Юрий БаранчикВозвращение Беларуси?
МинскБелоруссия Белорусская "многовекторность" Политика
NB!
22.04.17
Марина Каширская«Управляемая интрига» губернатора Савченко
БелгородРоссия Единый день голосования 10 сентября 2017 г Политика
NB!
22.04.17
«Ростов» разгромил «Спартак» — 3:0
Ростов-на-ДонуРоссия Футбол Спорт
NB!
22.04.17
«Бавария» сыграла вничью с аутсайдером чемпионата
БерлинГермания Футбол Спорт
NB!
22.04.17
Игорь Юдкевич, Дарья АлексееваЗахоронение Ленина. Как довести общество до «готовности»
МоскваРоссия Судьба тела Ленина и мавзолея Политика
NB!
22.04.17
Марат ШибутовМухтар Аблязов бросает вызов президенту Казахстана
АстанаКазахстан Политическая жизнь Казахстана Политика
NB!
22.04.17
Директор музея «Исаакиевский собор» подтвердил свою отставку
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Культура
NB!
22.04.17
Валерий РокотовНочь как убийца
Лос-АнджелесСША Первый век Голливуда Культура
NB!
22.04.17
«Надо ли тотчас свергнуть правительство?»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
22.04.17
К юбилею окружной железной дороги открыли выставку в Москве — фоторепортаж
МоскваРоссия Фоторепортажи ИА REGNUM Общество
NB!
22.04.17
Станислав ТарасовДля США врагом номер один становится Иран
МоскваРоссия Противостояние Ирана и США Политика
NB!
22.04.17
Метрополитен в Екатеринбурге: Увидят ли внуки вторую ветку метро
ЕкатеринбургРоссия Строительство метрополитена Экономика
NB!
22.04.17
Виталий Архиреев«Заряженные» автомобили на российском рынке: LADA против Skoda и KIA
МоскваРоссия Автопром Техника
NB!
22.04.17
Польша кует меч против России
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
22.04.17
Турецкие метания: тихо в Европу — по частям или гордо в Азию — империей?
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
ещё главное