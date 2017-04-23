Испанские СМИ: «Свидетели Иеговы» еще устроят катастрофу в России

Мадрид, , 00:36 — REGNUM «Верховный Суд России подтвердил запрет на деятельность в стране религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), посчитав ее экстремистской. Активы организации будут национализированы», — отмечает издание El Mundo, подчеркивая, что «просвещенная демократичная Европа непременно озаботится восстановлением попранных прав российских верующих».

«Евросоюз, выступающий за свободу вероисповедания, настроен против этого решения российской судебной власти. 395 филиалов «Свидетелей», насчитывающие в общей сложности 175 тысяч членов должны будут закрыться — это грозит социальным взрывом в стране, — предупреждает газета. — Лидеры организации настроены обратиться в Европейский суд по правам человека, чтобы там отстоять свое право на веру. Если жалоба в Страсбурге будет удовлетворена, России это принесет катастрофические последствия».

Какие именно «катастрофические последствия» наступят для России, СМИ не сообщает. Очевидно пример «дела Юкоса», по которому просвещенные юристы-поборники западной демократии уже пытались «поставить РФ на счетчик» все-таки научил испанских журналистов не торопиться с прогнозами.

«Глава Российской ассоциации центров изучения религий и сект Александр Дворкин считает, что «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это культ, который создает вокруг своих последователей собственный мир, изолированный от остального общества, — пишет другое испанское издание, La Vanguardia. — Кампания против сект совпадает с беспрецедентным ростом религиозности среди народа России, страны, всего 10% населения которой посещает церковь, как утверждает престижный Левада-центр».

Авторы этих строк странным образом не замечают вопиющее несоответствие заявляемого ими «беспрецедентного роста религиозности» крайне малому проценту прихожан в России.