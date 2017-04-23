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Бастрыкин поручил задержать не пропустившего детскую скорую водителя

Общество

…а его действиям дать принципиальную правовую оценку

Москва, 23 апреля 2017, 00:33 — REGNUM  

Следственный комитет возбудит уголовное дело после инцидента с московским водителем, не пропустившим детскую скорую помощь. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщила журналистам 22 апреля официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве возбудить уголовное дело по данному факту, установить, задержать и дать принципиальную правовую оценку действиям горе-водителя», — говорится в распространенном ведомством сообщении.

Ранее в СМИ было распространена запись с видео-регистратора машины детской скорой помощи, на которой видно как водитель внедорожника не уступает скорой проезд на узкой улице. После того, как на «скорой» были включены проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, нарушитель и вовсе остановил транспортное средство, заблокировав дорогу медикам, и принялся выяснять отношения с водителем медицинской бригады.

Следователи уже организовали до следственную проверку по указанному факту.

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