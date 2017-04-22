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Донецкие кладбища заминированы

Общество

В поминальные дни не исключены вылазки диверсантов

Донецкое кладбище на передовой
doneck-news.com
Донецкое кладбище на передовой

Донецк, 22 апреля 2017, 21:38 — REGNUM  В поминальные дни, которые в ДНР начинаются 23 апреля, не все жители смогут посетить могилы своих родных и близких. Как сообщили в МВД республики, посещение кладбищ, которые находятся вблизи зоны боевых действий или подвергаются постоянному обстрелу ВСУ, является небезопасным.

— С целью недопущения случаев гибели и ранений жителей Республики правоохранители настоятельно рекомендуют воздержаться от посещения кладбищ, расположенных вблизи линии соприкосновения, — предупредил представитель Центра связей с общественностью МВД ДНР.

Эти меры предосторожности обусловлены тем, что эти территории практически ежедневно подвергаются обстрелам и на местах захоронений могут находиться неразорвавшиеся снаряды, что представляет повышенную опасность для посетителей. На территории Донецкой Народной Республики расположены 26 кладбищ. Самыми опасными на сегодняшний день являются Игнатьевское кладбище, расположенное в поселке Октябрьский, Ново-Игнатьевское и Свято-Иверское, которые находятся в районе Донецкого аэропорта. Эти территории обстреливаются практически ежедневно, от большей части могил почти ничего не осталось и родные не могут определить места захоронения. Некоторые из них, отважившиеся ранее проведать могилы своих родственников, рассказывают, что на их месте теперь большие воронки.

Также опасными являются в Донецке кладбища, расположенные в поселке Трудовские на окраине Петровского района (западная окраина города).

Из-за опасности подрыва на растяжках на сегодняшний день закрыты для посещения 8 кладбищ города Горловки, пять кладбищ в Новоазовском районе на юге ДНР, также пять кладбищ в Тельмановском районе и другие.

Накануне поминального дня, сообщил заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях МЧС Виталий Зарубин, саперы ДНР заранее провели разминирование территории 35 кладбищ и одного монастыря.

«Группой пиротехнических работ произведено обследование территории одного монастыря и 35 кладбищ в Донецке, Макеевке, Енакиево, Докучаевске, Старобешевском, Ясиноватском и Тельмановском районах», — сообщил он.

В рамках разминирования были выявлены и обезврежены 136 единиц взрывоопасных предметов, в том числе артснаряды, осколочные гранатометные выстрелы и патроны.

Такие разминирования проводятся регулярно, начиная с 2015 года. Тем не менее, время от времени, министерства чрезвычайных ситуаций ДНР заявляют о новых минированиях кладбищ диверсионными группами противника.

Так, к примеру, в посёлке Комиссаровка Перевальского района ЛНР местный житель обнаружил на кладбище боеприпасы. Сапёры МЧС изъяли с места происшествия пять взрывоопасных предметов. В МЧС ЛНР рассказали, что на кладбище сапёры МЧС изъяли миномётную мину калибра 82 миллиметра, гранату, три артиллерийских снаряда калибра 23 миллиметра.

Власти ДНР и ЛНР сообщают о возможных провокациях в поминальные дни со стороны ВСУ. Не исключены и вылазки диверсионных групп противника.

Только в ДНР для охраны общественного порядка будет задействовано около 800 сотрудников полиции, безопасность движения на прилегающих автодорогах будут обеспечивать более 120 сотрудников ГАИ.

По статистике половина кладбищ ДНР была открыта еще до Великой Отечественной войны. Рядом с простыми жителями здесь покоятся тела героев войны, репрессированных граждан. Теперь к ним прибавились могилы тех, кто погиб за свободу ДНР или был убит вражескими снарядами.

За время войны только в ДНР погибли более 4 тысяч мирных жителей. Около ста человек — это дети до 18 лет, причем 42 ребенка подорвались на минах.

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