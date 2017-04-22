«Опыт Геннадия Падалки должен быть востребован на земле»
«Ему почти 60 лет, а полеты в космос не дают здоровья»
Москва, 22 апреля 2017, 18:41 — REGNUM
Космонавт Геннадий Падалка, возможно, после увольнения из отряда будет помогать тренировать молодых ребят. Об этом сообщил начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Юрий Лончаков в интервью Life.ru.
«Ему почти 60 лет, а полеты в космос не дают здоровья, — сказал Лончаков. — У нас много сильных и молодых ребят, надо запускать их, у нас большая программа. А опыт Геннадия Падалки должен быть востребован на земле».
При этом начальник ЦПК добавил, что увольнение Падалки из отряда космонавтов ни в коей мере не говорит о кризисе в отрасли.
«Его (кризиса) нет, — говорит Лончаков. — У нас молодые ребята есть, в составе экипажей работают, никакого кризиса быть не может».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 апреля начальник ЦПК Юрий Лончаков сообщил, что космонавт-рекордсмен Геннадий Падалка, который до сих пор удерживает первое место по продолжительности пребывания в космосе, подал рапорт об отчислении из отряда космонавтов.
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