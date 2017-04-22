Калужане присоединились к Всероссийскому дню посадки леса

Калуга, , 15:53 — REGNUM Более 300 тысяч саженцев хвойных пород деревьев, а также ясеня, липы и дуба посадили жители Калужской области в рамках Всероссийского день посадки леса.

Как сообщает 22 апреля корреспондент ИА REGNUM, центральное мероприятие акции состоялось сегодня на территории лесного фонда Приокского участкового лесничества ГКУ «Калужское лесничество» в калужском пригороде «Сивково», где лесовосстановительные работы возглавил министр лесного хозяйства области Владимир Макаркин.

Выступивший перед началом акции директор лесничества Николай Акимов рассказал собравшимся, что на месте леса, пострадавшего в предыдущие годы от жука-типографа будет высажен новый «здоровый» лес.

Активное участие в работе по восстановлению леса приняли учащиеся образовательных учреждений и воспитанники школьных лесничеств. Вместе с ними активно трудились работники лесного хозяйства, представители органов власти, ветераны и волонтеры.

По словам министра лесного хозяйства Владимира Макаркина «нынешняя акция продолжает мероприятие 2015 года в честь празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне «Лес Победы», когда в память о погибших в годы войны было высажено несколько тысяч саженцев деревьев различных пород».

Напомним, вот уже семь лет калужские муниципалитеты принимают участие в экологической акции, проходящей по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства. В этом году около 8 тысяч калужан приняли участие в мероприятиях Всероссийского Дня посадки леа. В районах области состоялись субботники по очистке леса, а вшколах прошли тематические занятия и беседы, посвященные лесу и его обитателям.

21 апреля губернатор области Анатолий Артамонов и городской голова Калуги Константин Горобцов вместе с жителями областного цента приняли участие в закладке аллеи лип в Калуге на улице Степана Разина. Отмечая не только экологическую, но и воспитательную значимость данных мероприятий глава региона Анатолий Артамонов заявил, что чем больше жителей области, особенно молодежи, поддержат эту акцию, тем меньше растений погибнет от рук вандалов. «Ежегодно нужно высаживать около миллиона деревьев — по одному на каждого жителя области. Деревья будут расти и радовать людей», — подчеркнул калужский губернатор.