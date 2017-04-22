Российский космонавт-рекордсмен Падалка навсегда останется на Земле

Москва, , 15:39 — REGNUM

Российский космонавт-рекордсмен Геннадий Падалка, который до сих пор удерживает первое место по продолжительности пребывания в космосе, подал рапорт об отчислении из отряда космонавтов. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщил журналистам начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Юрий Лончаков.

«Поступило заявление Геннадия Ивановича об отчислении из отряда, оно будет рассмотрено на межведомственной комиссии примерно через две недели», — сказал Лончаков.

Позже сам Падалка прокомментировал журналистам свое решение уйти из отряда космонавтов.

«Покинуть вынужден. Надоело бездельничать. Перспективы на полёт нет. Работы в Центре для меня тоже нет», — сказал космонавт-рекордсмен.

Он отметил, что готов отправиться в шестой полёт на орбиту, чтобы уставить новый рекорд по суммарному пребыванию в космосе — 1 тыс. суток. Однако его так и не назначили в экипаж.

Падалка отметил, что проработает в отряде космонавтов до 28 апреля.

До сих пор Падалка удерживает рекорд пребывания в космосе — 878 дней. Он работал в пяти экспедициях МКС, командовал экспедицией МКС-44. Имеет звезду героя Российской Федерации.