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В Крыму залит фундамент Соборной мечети

Общество

Построить мечеть планируют в 2019 году

Аристарх Лентулов. Мечеть
Аристарх Лентулов. Мечеть

Симферополь, 22 апреля 2017, 12:43 — REGNUM  Строительство Соборной мечети в столице Крыма Симферополе стартовало 22 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Крыма. На площадке строительства приступили к заливке фундамента.

Глава Республики Сергей Аксенов осмотрел стенд с презентацией проекта комплекса Соборной мечети и место строительства. Затем нажатием кнопки пульта управления бетоносмесителя был дан старт заливки фундамента мечети.

Мечеть планируется возвести в районе Симферопольского водохранилища, на площади около трех гектаров. Состоять объект будет из двух частей — основного здания, с куполом высотой в 28 метров, и внутреннего двора. У мечети также будет четыре минарета, каждый по 50 метров в высоту. Всего храм будет иметь 40 куполов и 12 полукуполов. Одновременно он сможет вместить почти 2,5 тыс. человек.

Срок сдачи объекта в эксплуатацию намечен на 21 апреля 2019 года, сейчас строительные работы опережают график на месяц.

Сергей Аксенов отметил, что церемония заливки фундамента приурочена к годовщине подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа о реабилитации народов, депортированных по национальному признаку из Республики Крым.

«Сегодня, как обещал наш президент, заливка фундамента на этом прекрасном объекте. Объект станет украшением города Симферополя и Республики Крым. Так что думаю, что это для всех мусульман Крыма знаковое событие, а сама мечеть будет знаковым местом», — сказал глава Крыма.

21 апреля отмечается День возрождения реабилитированных народов Крыма. Три года назад президент подписал Указ «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития».

Читайте ранее в этом сюжете: В Симферополе заложили фундамент Соборной мечети

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