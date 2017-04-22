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Серия скандалов с пассажирами ударила по карьере главы United Airlines

Общество

Главный исполнительный директор авиакомпании Оскар Муньос не получит ожидаемого повышения по службе в 2018 году

Вашингтон, 22 апреля 2017, 07:31 — REGNUM  

Главный исполнительный директор американской авиакомпании United Airlines Оскар Муньос не получит повышения по службе и не возглавит совет директоров компании в 2018 году из-за скандалов со снятием пассажиров с авиарейсов, передаёт агентство Reuters.

Как говорится в заявлении холдинга United Continental, которому принадлежит авиаперевозчик, соответствующие поправки уже внесены в трудовой договор Оскара Муньоса.

Сообщается, что руководство также рекомендовало Муньосу «с большей серьёзностью подойти к исполнению своих текущих обязанностей».

Кроме этого, в компании решили пересмотреть бонусы Оскара Муньоса по итогам 2017 года. В 2016 году им было заработано $18,72 млн.

«Правление и совет директоров United крайне серьёзно восприняли недавние события и в настоящий момент готовят корректировку программы целевых вознаграждений, — говоритcя в заявлении United Continental. — Программа ориентирована на то, чтобы меры стимулирования сотрудников авиакомпании в 2017 году были прямо и чётко увязаны с улучшениями в обслуживании клиентов».

Напомним, скандал вокруг United Airlanes разразился после того, как в сети появилась запись инцидента, произошедшего 9 апреля на борту рейса авиакомпании, отправлявшегося из Чикаго в Луисвилл. Сотрудники авиакомпании объявили пассажирам, что четверым из них необходимо покинуть самолёт, так как на рейс оказались проданы лишние билеты.

Несмотря на то, что добровольцам была предложена компенсация, желающих покинуть борт не нашлось, тогда сотрудники авиакомпании сами выбрали четырёх пассажиров. Один из них — 69-летний врач из Луисвилла — отказался, сославшись на то, что он должен посетить пациентов в Кентукки. В итоге врача выволокли из самолёта силой. На записи видно, как сотрудники служб безопасности тащат по салону мужчину, лицо которого в крови. Адвокат пострадавшего позднее заявил, что у его клиента был сломан нос и выбиты два зуба. Также он получил сотрясение мозга.

Через несколько дней после этого United Airlines вновь оказалась в центре скандала после того, как с рейса сняли молодую пару, которая направлялась на собственную свадьбу.

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