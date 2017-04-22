КНР усилит взаимодейтсвие между ВМФ и гражданским сектором в области океана
Заключено соглашение о сотрудничестве между Государственной океанической администрацией и ВМФ КНР
Пекин, 22 апреля 2017, 02:25 — REGNUM Государственная океаническая администрация КНР и ВМФ КНР подписали 21 апреля рамочное соглашение о сотрудничестве между гражданским и военным секторами в области океана, передает агентство «Синьхуа».
Обе стороны договорились продвигать стратегическое сотрудничество в сфере интеграции, инновации и развития. Соглашение подразумевает сотрудничество в области стратегического планирования, формирования политики, всесторонней безопасности и управления, защиты прав и применения права.
Стороны обязались продвигать интеграцию между гражданским и военным секторами во имя создания флота мирового уровня.
Согласно соглашению, стороны усилят организацию и взаимодействие во имя улучшения эффективности использования морских ресурсов, строительства и инвестиций.
Соглашение также подразумевает раздел ресурсов между военными и гражданским секторами с целью закладывания прочного фундамента для превращения КНР в сильную морскую державу, сообщает агентство.
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