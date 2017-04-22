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В США сын депутата Госдумы осужден на 27 лет тюрьмы

Общество

Роман Селезнев полностью признал свою вину

Суд
Суд

Сиэтл, США, 21 апреля 2017, 23:01 — REGNUM  

Российский гражданин Роман Селезнев приговорен судом США к 27 годам лишения тюрьмы за киберпреступления. Об этом сегодня, 21 апреля, пишет газета the Seattle Times.

Сообщается, что Федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон), приговорил Селезнева, который является гражданином Российской Федерации, к 27 годам тюрьмы за киберпреступления.

Роман Селезнев — сын депутата Государственной думы Валерия Селезнева — был задержан на Мальдивских островах в 2014 году при участии правоохранительных органов США.

При задержании у Селезнева были обнаружены номера 1,7 млн банковских карт, которые он похитил, по версии следствия. По данным американских правоохранителей, он нанес урон около 37 тысяч финансовых учреждений на общую сумму $170 млн.

На частном самолете Селезнев был доставлен на остров Гуам в Тихом океане, где расположена американская военная база. Оттуда его переправили в Сиэтл.

В ходе судебного разбирательства Селезнев признал свою вину. Он написал 11-страничное письмо, в котором заявил о раскаянии и готовности в будущем использовать свои знания и опыт для предотвращения кибератак и борьбы с преступностью в интернете.

В итоге суд признал его виновным по 38 пунктам из предъявленных ему 40.

Читайте ранее в этом сюжете: Обвиненный в кибермошенничестве в США Селезнев признал вину

Читайте развитие сюжета: Посольство России в США: Арест Романа Селезнёва является незаконным

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Кибербезопасность и киберпреступность
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