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МККК оказывает помощь старикам и пострадавшим от взрывов мин в Карабахе

Общество

На днях представители МККК Арцаха и Армении посетили проживающих в городах Мартуни и Чартар одиноких пожилых людей и граждан, пострадавших от взрыва мин

Иллюстрация: Aрцахпресс

Степанакерт, 21 апреля 2017, 22:56 — REGNUM  В 2016 году Международный Комитет Красного Креста (МККК) оказал финансовую помощь более чем 290 необеспеченным семьям и пожилым людям, проживающим в городской и сельской местности Арцаха (Нагорного Карабаха).

Об этом сообщила сотрудница пресс-службы миссии МККК в Нагорном Карабахе Этери Мусаелян, отметившая, что данная помощь дает бенефициарам возможность поддерживать минимальный уровень жизни.

«С 2012 года МККК оказывает помощь также пострадавшим в результате взрывов мин, стараясь облегчить их проблемы. На сегодняшний день данной программой воспользовалось более 200 семей. Несколько необеспеченных семей, пострадавших от взрывов мин, получили финансовую помощь для покрытия медицинских расходов», — цитирует Мусаелян «Aрцахпресс».

На днях представители МККК Арцаха и Армении посетили проживающих в городах Мартуни и Чартар одиноких пожилых людей и граждан, пострадавших от взрыва мин.

80-летняя одинокая пожилая жительница Мартуни Светлана Мусаелян сообщила, что имеет серьезные проблемы со здоровьем.

«Один глаз вообще не видит. Я не могу выйти на улицу, ходить в магазин. Помогают соседи, родственники. Красный Крест в течение 3-х лет ежемесячно выдает 4900 драмов ($10), а государство, помимо ежемесячной пенсии, каждый месяц выплачивает компенсацию в размере 9000 драмов ($18,5)», — сказала Mусаелян.

Бенефициар МККК 39-летний Сасун Даниелян из города Чартар Мартунинского района сообщил, что в 2015 году потерял правую ногу в результате подрыва на мине.

«Получаю пенсию по инвалидности в размере всего 19 000 драмов ($39). Имеются проблемы с протезом, так как он был сломан. У меня двое маленьких детей. Работаю ночным сторожем в местной школе, жена не работает. Дома у нас нет, жилье арендуем», — добавил Даниелян.

Он также сообщил, что несколько дней назад МККК выдал 2 тонны пшеницы. В качестве помощи будут также предоставлены куры.

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