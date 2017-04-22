В Москве заработала система для борьбы с нарушителями ПДД в режиме on-line

Москва, , 21:27 — REGNUM

Московская полиция завершила эксплуатацию в тестовом режиме системы «Пит-стоп», которая должна в реальном времени отслеживать скорость двигающегося автомобиля и мгновенно передавать информацию ближайшему экипажу ДПС. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

Сообщается, что Госавтоинспекция Москвы совместно с правительством города и разработчиками системы «Пит-стоп» закончила эксплуатацию системы в тестовом режиме. Проведены все необходимые работы по совершенствованию характеристик и возможностей программного обеспечения и оборудования системы видеофиксации нарушений скоростного режима.

В аппаратно-программный комплекс «Барс», который использует Госавтоинспекция, включено специализированное программное обеспечение «Пит-стоп», которое позволит сотруднику дорожно-патрульной службы при подключении к той или иной камере фото — или видеофиксации в режиме реального времени отслеживать правонарушения, связанные с превышением скоростного режима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, система «Пит-стоп» была внедрена в октябре 2016 года и с тех пор работала в тестовом режиме. Теперь она функционирует в рабочем режиме.