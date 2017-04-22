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Обвиняют медиков: В Екатеринбурге фронтовик лишился ноги

Общество

Родственники ветерана Великой Отечественной войны заявляют, что врачи отказывались ему помочь. СКР начал проверку

Ветераны Великой Отечественной войны на Параде Победы
Владислав Осипов © ИА REGNUM
Ветераны Великой Отечественной войны на Параде Победы

Екатеринбург, 21 апреля 2017, 21:17 — REGNUM  В Екатеринбурге ветеран Великой Отечественной войны Борис Сергеев лишился ноги после отказа медицинских работников в госпитализации. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

По словам родственников 93-летнего фронтовика, в течение двух недель они добивались квалифицированной медицинской помощи. У ветерана начали гноиться ноги, но врачи не принимали должных мер. После очередного визита в медицинское учреждение они заявили, что теперь ногу можно только ампутировать. Это и было сделано.

Кроме того, по словам родственников, уже через неделю после операции врачи стали настаивать на его выписке. И только с помощью прокуратуры им удалось добиться продления срока госпитализации.

Операцию ветерану сделали в Областном клиническом госпитале ветеранов войн. Там получить комментария пока не удалось. Зато активизировались следователи. Как сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области, отдел по Верх-Исетскому району Екатеринбурга начал доследственную проверку.

Добавим, сообщения о халатном отношении медиков к ветеранам Великой Отечественной войны появляются в СМИ регулярно. Один из диких случаев произошёл в Нижнем Новгороде в 2014 году. В больнице ветеран с инфарктом чуть не умер из-за халатности медиков, и пока он находился в реанимации, у него украли деньги и смартфон.

Ещё один подобный случай произошёл в Воронеже, известно о нём стало 9 мая 2016 года. Сотрудник больницы предложил близким ветерана заплатить за операцию, а после отказа попытался выписать, заявив, что у него проблемы с психикой. После вмешательства общественности ветерана всё же согласились лечить. А ночью одна из санитарок вытащила из его кармана деньги.

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