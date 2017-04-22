Нечеловеческий фактор «Титаника»

Мадрид, , 01:01 — REGNUM

105 лет назад мир потрясла трагедия «Титаника». Роскошное современное судно столкнулось с айсбергом, и находившимся на борту пассажирам пришлось бороться за свою жизнь. Подчас крайне неприглядными способами. Если бы в известном фильме про «Титаник» показали действительно все, что происходило в ту ночь на гибнущем судне, он бы вряд ли вышел в широкий прокат: слишком мало зрителей смогло бы выдержать такие кадры. Обстоятельства гибели «Титаника» вспоминает постоянный автор ИА REGNUM Владимир Добрынин.

Известно, что спасательные шлюпки были укомплектованы набором полезных инструментов, включая багры и топоры. И долгое время удавалось сохранять в тайне, как были использованы эти инструменты в тех обстоятельствах. Выжившие не спешили делиться правдой о собственных поступках, правительство тоже замалчивало детали.

И действительно: не вязался с обликом чудом спасшихся членов экипажа образ злодея, которые отрубает руки несчастным, в отчаянии хватающимся за борт шлюпки. А ведь так и происходило. Багры тоже шли в дело, ими били тех, кто подплывал к шлюпкам. Конечно, перегруз был опасен и привел бы к тому, что и спасительное плавсредство потонуло бы, — но факт остается фактом: битва за выживание была бесчеловечной и кровавой.

Еще одна трагическая деталь оказалась раскрыта много десятилетий спустя. С тонущего «Титаника» вдруг заметили огни проходящего судна, но лодки, бросившиеся к этому судну за помощью, никого не нашли: свет пропал, как будто его не было. Долгое время бытовало предположение, что тонущие видели огни контабандистского «Самсона», который решил, что замечен, и бросился вдаль, потушив огни. Члены «Самсона» молчали о происшествии, и только сильно позже капитан судна, находясь при смерти, признался: да, это их «Самсон» шел мимо «Титаника», и они могли спасти тонущих, но испугались наказания за браконьерство.

Подробности о катастрофе «Титаника» читайте в статье «Титаник»: топором по рукам и заговор молчания

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