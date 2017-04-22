Суббота, 22 Апреля 2017 года
01:59:26 МСК

Нечеловеческий фактор «Титаника»

Общество

105 лет назад произошла одна из крупнейших морских катастроф в истории человечества. Самый большой пассажирский лайнер мира «Титаник» досрочно завершил свой первый трансатлантический рейс, столкнувшись с айсбергом

Титаник
Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM
Титаник

Мадрид, 22 апреля 2017, 01:01 — REGNUM  

105 лет назад мир потрясла трагедия «Титаника». Роскошное современное судно столкнулось с айсбергом, и находившимся на борту пассажирам пришлось бороться за свою жизнь. Подчас крайне неприглядными способами. Если бы в известном фильме про «Титаник» показали действительно все, что происходило в ту ночь на гибнущем судне, он бы вряд ли вышел в широкий прокат: слишком мало зрителей смогло бы выдержать такие кадры. Обстоятельства гибели «Титаника» вспоминает постоянный автор ИА REGNUM Владимир Добрынин.

Известно, что спасательные шлюпки были укомплектованы набором полезных инструментов, включая багры и топоры. И долгое время удавалось сохранять в тайне, как были использованы эти инструменты в тех обстоятельствах. Выжившие не спешили делиться правдой о собственных поступках, правительство тоже замалчивало детали.

И действительно: не вязался с обликом чудом спасшихся членов экипажа образ злодея, которые отрубает руки несчастным, в отчаянии хватающимся за борт шлюпки. А ведь так и происходило. Багры тоже шли в дело, ими били тех, кто подплывал к шлюпкам. Конечно, перегруз был опасен и привел бы к тому, что и спасительное плавсредство потонуло бы, — но факт остается фактом: битва за выживание была бесчеловечной и кровавой.

Еще одна трагическая деталь оказалась раскрыта много десятилетий спустя. С тонущего «Титаника» вдруг заметили огни проходящего судна, но лодки, бросившиеся к этому судну за помощью, никого не нашли: свет пропал, как будто его не было. Долгое время бытовало предположение, что тонущие видели огни контабандистского «Самсона», который решил, что замечен, и бросился вдаль, потушив огни. Члены «Самсона» молчали о происшествии, и только сильно позже капитан судна, находясь при смерти, признался: да, это их «Самсон» шел мимо «Титаника», и они могли спасти тонущих, но испугались наказания за браконьерство.

Подробности о катастрофе «Титаника» читайте в статье «Титаник»: топором по рукам и заговор молчания

Рекомендуем другие статьи историка Владимира Добрынина

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аналитика ИА REGNUM короткой строкой
Главное сегодня
NB!
22.04.17
Фильм об идеалисте, втянутом в президентскую гонку
Лос-АнджелесСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
22.04.17
Нечеловеческий фактор «Титаника»
МадридИспания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
22.04.17
«США, несмотря на санкции против РФ, могут сделать послабления для Exxon»
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
22.04.17
Игорь ЮдкевичПреодолевший время. Памяти Ивана Ефремова
Санкт-ПетербургРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
22.04.17
Николай ИвановПодземный дворец коммунизма: Станция «Октябрьская Кольцевая»
МоскваРоссия Московский метрополитен: классические образцы Культура
NB!
21.04.17
Олег АйрапетовПолитика колебаний. От уступок к беззаконию: Польша — 1863
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
21.04.17
Анатолий КошкинПакт с Японией 1941 года: ненападение или нейтралитет?
МоскваРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
21.04.17
Григорий Ванин, Александр ЖилинКонтрпропаганда должна быть с умом
МоскваРоссия Информационная война против России Политика
NB!
21.04.17
Елена ХаненковаНовые внешнеполитические движения США: шах и мат Ирану
ВашингтонСША Ядерная программа Ирана Политика
NB!
21.04.17
«Шахтер» набрал максимум очков в матче с «Динамо» (Киев)
КиевУкраина Футбол Спорт
NB!
21.04.17
Грузия и Украина подписали совместную декларацию с осуждением России
ТбилисиГрузия Политическая жизнь Грузии Политика
NB!
21.04.17
На строительство транспортного узла в Мурманске у государства нет денег
МурманскРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
21.04.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: дипломатический туман и стратегическая пустота
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
21.04.17
Шойгу: Укрепление ядерного щита станет основой госпрограммы вооружения РФ
МоскваРоссия Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
21.04.17
«Повесить замок и бежать»: Литва может превратиться в ядерную свалку
ВильнюсЛитва Закрытие Игналинской АЭС и строительство новой АЭС в Прибалтике Экономика
NB!
21.04.17
Командование ВВО объяснило переброску войск на границу с КНДР
ХабаровскРоссия Военные учения Политика
NB!
21.04.17
REGNUM начинает публикацию комикс-сериала «Жизнь Чернышевского»
МоскваРоссия «Жизнь Чернышевского» в ИА REGNUM Культура
NB!
21.04.17
МИД РФ определился с кандидатурой постоянного представителя России при ООН
МоскваРоссия Организация Объединённых Наций Политика
NB!
21.04.17
Военный Донбасс: На передовой замечены иностранные инструкторы и снайперы
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
21.04.17
«ЦСКА» не знает поражений уже 7 официальных матчей подряд
МоскваРоссия Футбол Спорт
NB!
21.04.17
«Водитель вышел, за голову схватился»: подробности страшного ДТП в Ижевске
ИжевскРоссия Дорожно-транспортные происшествия Происшествия
NB!
21.04.17
«У «Свидетелей Иеговы»* готов план выживания на военном положении»
Санкт-ПетербургРоссия Свидетели Иеговы в России и ближнем зарубежье Общество
ещё главное