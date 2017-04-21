На Урале протестуют против мусора из Челябинска

Полетаево, Челябинская область, , 19:23 — REGNUM В Челябинской области жители Полетаево намерены протестовать против полигона ТБО. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили активисты Полетаевского сельского поселения.

Инициативная группа жителей, собирающая информацию по полигону ТБО в Полетаево, намерена выяснить все нюансы строительства объекта по переработке мусора. На текущий момент, по заявлениям активистов, на задаваемые вопросы ответов нет, однако, судя по полученным данным, объект несет значительные экологические риски для жителей.

Как сообщила муниципальный депутат Юлия Кудашова, очень сложно, практически невозможно получить достоверную информацию по полигону. Ее либо не предоставляют, либо обнародуют лишь частично. Имеющаяся информация, а также то, что реально делается в связи с переработкой мусора, не позволяет говорить, об объекте будет как о безопасном для жителей поселения в настоящее время, и тем более в перспективе. При этом администрация, по словам депутата, почти не идет на контакт, а областные экологические организации не могут компетентно и полноценно обсудить вопросы безопасности объекта, и те риски, который он несет.

«Люди обеспокоены, потому как полигон ТБО собирается принимать городской челябинский мусор, поэтому мы все очень переживаем. И мы не хотим, чтобы у нас размещался чужой мусор», — сообщила депутат Совета депутатов Полетаевского сельского поселения Юлия Кудашова.

Как стало известно, сегодня, 21 апреля, через несколько часов после подачи уведомления на проведение собрания с жителями Полетаево на 30 апреля возле администрации появился автобус. Его организовали представители собственника полигона ТБО. В автобусе разместились жители, и он выдвинулся на полигон, где Алексей Кожевников рассказал перспективах работы объекта. По словам некоторых участников поездки, Кожевников пытался убедить участников экскурсии, что полигон безопасен, при этом, как уверяют граждане, рассказывал он на повышенных тонах, чем вызвал реакцию отторжения и неприятия.

«За людей не держат. Изначально, несколько лет назад, когда строить начали на земле, ничего не говорили, я тогда был депутатом и то ничего не знал. И теперь толком не могут объяснить. А самое главное не говорят, что будет с объемами мусора. Полигон в текущем состоянии готов перерабатывать порядка 75 тысяч тонн мусора в год. Но в планах, я слышал, что если пойдет мусор из Челябинска, то объемы будут до 500 тысяч тонн и больше. Но даже и в текущем состоянии не работает то, что было заявлено. Кожевников говорит, что нет тех объемов, под которые можно было постоянно запустить линию по сортировке мусора. А это значит, что опять несоответствие слов делу», — сказал житель Полетаево Сергей Беспалов.

По словам других участников поездки на автобусе на полигон ТБО, Кожевников призывал жителей, чтобы те пошли в администрацию и убедили руководство, чтобы оно, в свою очередь, как-то поспособствовало, чтобы мусор привозили на сортировку, иначе мол объемов нет, и работать получается не выгодно.

Председатель Совета депутатов Полетаевского сельского поселения Станислав Барсуков пояснил позицию депутатского корпуса.

«Депутаты, как и жители поселка, не против полигона ТБО, но против мусора, который будет привозиться из города Челябинска. Мы за цивилизованную переработку, но против привоза мусора из миллионного города, потому что эта свалка, по нашему мнению, не способна принять тот объем твердых бытовых отходов, который планируется привозить из мегаполиса. Также мы против расширения этого полигона», — сообщил глава полетаевского Совета депутатов.

«Когда в 2014 году полигон начинался строиться, нам поясняли, что данный объект предназначен только для поселка Полетаево и близлежащих населенных пунктов, ну максимум для Сосновского района. Позже у нас появились догадки, что возможно на полигон будут свозить мусор из Челябинска. Фактически, к 2017 году наши опасения подтверждаются», — сказал Станислав Барсуков.

Как сообщили ИА REGNUM в инициативной группе жителей Полетаево, сегодня, 21 апреля, официально согласовано массово мероприятие в виде собрания жителей, которое пройдет 30 апреля у Дворца культуры в центре Полетаево. «Мы будем проводить собрание с целью привлечения жителей Полетаевского сельского поселения к экологической проблематике муниципалитета. Заявлена тема — «Совместный поиск эффективных решений актуальных проблем по размещению полигона ТБО», — сообщила депутат Полетаевского сельского поселения Юлия Кудашова.

Мероприятие пройдет в форме собрания, на которое приглашены Общественная палата Челябинской области, представители администрации и депутаты Полетаевского сельского поселения. Высланы приглашения собственнику полигона ТБО Алексею Кожевникову и директору объекта Владимиру Ткачуку.

Отметим, действия властей и общественных организаций по оценке функционирования полигона ТБО, экологических рисков и перспективы развития порой принимают странный характер, отмечают депутаты Полетаево. По их мнению, добиться обсуждения на площадке Общественной палаты Челябинской области не удалось, а обсуждение, организованное 12 апреля, прошло без представителей активистов и жителей Полетаево, которые выступают против размещения на полигоне ТБО мусора из Челябинска. Так, на круглый стол «Проблемы и перспективы обращения с твердыми коммунальными отходами в Сосновском районе Челябинской области» не были приглашены ни депутаты, ни активисты Полетаево. В Общественной палате Челябинской области сообщили, что электронное уведомление в Совет депутатов отправлялось, было отмечено, что канцелярия Общественной палаты региона может даже предоставить скриншоты отправленных писем. Однако представители Совета депутатов Полетаевского сельского поселения уверяют, что «если бы хотели, то пригласили, и убедились бы, что письма получены».

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