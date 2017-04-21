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Студенты техникумов и колледжей Тамбовщины заступили на «Вахту Памяти»

Общество

На митинге поисковики передали представителям Рассказовского района останки бойца Красной армии Михаила Фролова, погибшего под Смоленском

Студенты колледжей и техникумов Тамбовщины заступили на «Вахту Памяти — 2017»
Иллюстрация: Tambov.gov.ru
Студенты колледжей и техникумов Тамбовщины заступили на «Вахту Памяти — 2017»

Тамбов, 21 апреля 2017, 18:32 — REGNUM  Сегодня в Тамбовской области началась «Вахта памяти — 2017», в ходе которой волонтерские и строительные отряды профессиональных образовательных организаций продолжат работу по уходу за воинскими захоронениями и мемориалами, окажут помощь ветеранам, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Торжественным митингом, который прошел на площади у Воздвиженского кладбища Тамбова, дан старт традиционной «Вахты Памяти». В рамках акции волонтерские и строительные отряды профессиональных образовательных организаций продолжат работу по уходу за воинскими захоронениями и мемориалами. Ветеранам Великой Отечественной войны будет оказана помощь по ремонту домов и квартир, уборке огородов и приусадебных участков. Ребята будут нести почетный караул у мемориалов, посвященных подвигу солдат во время Великой Отечественной войны.

На митинге поисковики передали представителям Рассказовского района останки бойца Красной армии Михаила Фролова. Уроженец села Осиновка Рассказовского района, погибший под Смоленском, будет похоронен на родине.

В торжественном митинге приняли участие более 200 студентов профессиональных образовательных организаций Тамбова, Мичуринска, Моршанска, Кирсанова, Тамбовского района. Почетными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных и молодежных организаций.

После митинга ребята прошли «Курс молодого поисковика», а затем отправились на всероссийскую «Вахту Памяти» в Ленинградскую область. В поисковой экспедиции примет участие и боец отряда «Альтаир» Алина Ломакина. Третий год она является альтаировцем. И эта экспедиция станет для нее седьмой по счету. «У многих моих знакомых и друзей есть родственники, которые не вернулись с войны. Поэтому я считаю своим долгом возвратить имена этих людей», — говорит Ломакина.

Поисковики работают не только в экспедициях, на местах боевых сражений. Масштабная работа ведется в архивах, интернете. Упорство и заинтересованность дают результаты — ребята находят людей, восстанавливают данные. «Когда соприкоснулась с этой темой, во многом по-другому посмотрела на историю войны», — признается Алина Ломакина.

Поисковый отряд «Альтаир» принимает участие во всероссийской «Вахте Памяти» с 2002 года. Она проходит на местах боев в Ленинградской, Калужской, Волгоградской областях, республике Карелия. За пятнадцать лет работы было проведено 23 поисковых экспедиции, найдено более 225 останков воинов, 17 солдатских медальонов, имена 13 бойцов установлены. По запросам поисковых отрядов из других регионов найдены родственники 24 красноармейцев. По просьбам жителей Тамбовской, Рязанской, Тульской, Ивановской, Нижегородской областей найдены сведения о 38 солдатах, считавшихся пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны.

В 2014 году на Тамбовщине был создан сводный поисковый отряд «Солдаты памяти». Сегодня в нем насчитывается более 350 бойцов из 16 профессиональных образовательных организаций, три интернатных учреждений, пять общеобразовательных школ.

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Сохранение памяти о Великой Отечественной войне
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