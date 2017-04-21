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В Петербурге будут судить жителей Краснодара, купивших лицензии пилота

Общество

Один из обвиняемых купил липовые права пилота, а затем помог это сделать двум другим землякам

Санкт-Петербург, 21 апреля 2017, 18:26 — REGNUM  В Петербурге направлено в суд уголовное дело о приобретении фальшивых документов пилота тремя жителями Краснодара. «Липовые» документы приобретались у директора печально известного петербургского ООО «Крылья Невы», который является фигурантом резонансного расследования о незаконной выдаче пилотских лицензий.

Уголовное дело в отношении трех жителей Краснодара было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п."б» ч. 2 статьи 204 УК РФ — за передачу лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег за заведомо незаконные действия. Об этом сообщило сегодня, 21 апреля, Северо-Западное следствие управление на транспорте СК РФ.

По версии следствия, в 2010 году один из обвиняемых на территории Краснодарского края обратился к гендиректору ООО «Авиационный учебный центр авиации общего назначения «Крылья Невы», попросив незаконно оформить в Санкт-Петербурге за денежное вознаграждение документы, подтверждающие прохождение обучения на самолете Як-18Т, а также свидетельства коммерческого пилота гражданской авиации.

Гендиректор ООО «Крылья Невы» незаконно изготовил поддельные документы и предоставил их в Росавиацию, на основании чего краснодарцу было выдано свидетельство коммерческого пилота гражданской авиации. За эти преступные действия «заказчик» перечислил 150 тыс. рублей, получив по почте из Петербурга заведомо незаконные лицензии.

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После этого обвиняемый помог получить «липовые» документы двум другим жителям Краснодара. В 2011—2012 годах они заказали у гендиректора ООО «Крылья Невы» поддельные документы о прохождении обучения на самолете Ан-2, а также получили свидетельства пилота-любителя и свидетельства коммерческого пилота гражданской авиации. За незаконные документы, поступившие им из Санкт-Петербурга в Краснодар по почте, они заплатили в сумме 350 тыс. рублей.

«В ходе расследования уголовного дела следователем наложен арест на транспортные средства и гражданское оружие обвиняемых стоимостью около 500 000 рублей для обеспечения вынесения приговора по преступлению, за которое предусмотрено лишение свободы до 6 лет лишения свободы либо штраф в размере до 2 000 000 рублей», — отметили в СЗ СУ на транспорте СК РФ.

Уголовное дело в отношении трех обвиняемых направлено в Кировский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2015 года была аннулирована деятельность учебного центра «Крылья Невы» в Санкт-Петербурге, выдававшего фиктивные документы о прохождении обучения на пилота. Продолжается расследование уголовного дела в отношении гендиректора ООО «Авиационный учебный центр авиации общего назначения «Крылья Невы» Андрея Кочарыгина.

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