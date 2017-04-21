Букмекерам могут ограничить перечень событий для ставок

Москва, , 18:15 — REGNUM Законопроект, устанавливающий закрытый перечень событий, на исход которых в букмекерских конторах, тотализаторах и пунктах приема ставок могут заключаться пари, внесли в Госдуму депутаты во главе с Александром Сидякиным («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля.

К таким событиям предлагается отнести: спортивные соревнования, скачки и собачьи бега, лотереи, зрелищно-развлекательные мероприятия, транслируемых в прямом эфире телеканалами, итоги голосования, результатов выборов, референдума, в том числе зарубежных.

«Принятие законопроекта позволит повысить уровень правового регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр и усилить защиту прав и законных интересов их участников», — уверены парламентарии.