СМИ: В Ираке освободили 26 граждан Катара, включая членов монаршей семьи

Багдад, , 18:13 — REGNUM В Ираке освободили 26 поданных Катара, включая членов монаршей семьи, сообщает Associated Press.

По данным издания, заложников, находившихся в плену на протяжении 16 месяцев, освободили 21 апреля. Официальные представители Катара пока не прокомментировали сообщение об освобождении своих сограждан.

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Напомним, 26 граждан Катара были похищены в середине декабря 2015 года на юге Ирака. Поданные Катара прибыли в Ирак на соколиную охоту.

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Боевики похитили катарских охотников с соколами в районе города Эс-Самава, расположенном недалеко от границы с Саудовской Аравией.

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