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Матвиенко открыла в Петербурге Детский лечебно-реабилитационный комплекс

Общество

Новый комплекс примет на лечение детей из всех регионов России

Санкт-Петербург, 21 апреля 2017, 17:41 — REGNUM  

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в Санкт-Петербурге приняла участие в церемонии открытия нового Детского лечебно-реабилитационного комплекса (ДЛРК). Он создан на базе Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Минздрава России.

Как отмечает пресс-служба Совфеда, в ДЛРК созданы уникальные условия для лечения и реабилитации детей всех возрастов, включая новорожденных с экстремально низкой массой тела, с пороками развития и соматической патологией, после кардиохирургического и нейрохирургического лечения.

В ДЛРК детям из всех регионов РФ будет оказываться помощь при сердечно-сосудистых, эндокринных, орфанных и онкологических заболеваниях, после трансплантации солидных органов и костного мозга. В структуру комплекса входят отделение физиотерапии и теплолечения, отделение лечебной физкультуры, водолечебное отделение с бассейнами.

«Это уникальный комплекс мирового уровня», — заявила Валентина Матвиенко, пояснив, что открытый в Петербурге Детский лечебно-реабилитационный комплекс — единственное учреждение подобного рода в России.

Председатель Совета Федерации отметила, что Координационный совет при президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012−2017 годы уделяет особое внимание созданию материальной базы для лечения детей. «У государства есть приоритет, и этот приоритет — дети», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Спикер верхней палаты и другие участники церемонии ознакомились со стратегией развития Северо-Западного федерального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова как ведущего российского научно-клинического учреждения в области трансляционной медицины на 2017−2018 годы.

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