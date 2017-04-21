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Погода в Чувашии: в выходные солнце растопит снег, потом ожидаются дожди

Общество

На дорогах — сильная гололедица

Чебоксары, 21 апреля 2017, 16:48 — REGNUM  После снежного апрельского катаклизма погода приходит в себя. Уже сегодня, 21 апреля, в Чебоксарах ярко светит солнце, под лучами которого свежевыпавший снег превращается в весенние ручьи. Скорее всего, такая подпитка пойдет природе только на пользу, и в результате уже очень скоро природа начнет наряжаться в свой зеленый наряд, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

В субботу, 22 апреля, Чувашия окажется в передней части североатлантического циклона Квентин. В течение дня будет облачно, но преимущественно без осадков. Дневная температура воздуха составит +1…+6 градусов.

Вечером и в ночь на воскресенье под влиянием теплого фронта местами пройдет небольшой мокрый снег. На дорогах ожидается сильная гололедица.

Днем в воскресенье, 23 апреля, в теплом секторе циклона снова будет светить солнце, вероятность осадков — небольшая. Температура воздуха повысится до +5…+10 градусов. Но вместе с этим усилится юго-западный ветер, до 10−15 метров в секунду.

А в начале следующей недели в Поволжье придет еще один циклон с Черного моря. На этот раз он принесет дожди. Насколько сильными они будут, зависит от траектории перемещения циклона, которая станет известна лишь за сутки до его прихода. Пока предполагается, что в понедельник и вторник зона осадков затронет лишь юго-восток Чувашии, а основные дожди прольются в Ульяновской области и Татарии. Из-за облачной погоды столбики термометров в эти дни остановятся на отметках +4…+9 градусов. Синоптик прогнозирует, что в понедельник-вторник снег полностью растает. Затем придет антициклон, который начиная со среды установит солнечную и теплую погоду. По предварительным прогнозам, 26−27 апреля в Чувашии ожидается 11−16 градусов тепла.

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