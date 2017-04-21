Депутаты Севастополя предложат поправки в налоговое законодательство

Севастополь, , 16:50 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Севастополя выступят с законодательной инициативой о внесении изменений в федеральное налоговое законодательство. Об этом сообщила пресс-служба Законодательного собрания со ссылкой на главу бюджетной комиссии Вячеслава Аксёнова.

«Федеральное налоговое законодательство не учитывает специфики, которая сложилась в Севастополе и в Крыму. Данная законодательная инициатива касается наведения порядка в информационной базе налогообложения недвижимости», — сказал Аксёнов.

В то время как в отношении объектов недвижимого имущества в России налог исчисляется на основании данных, которые были представлены до 1 марта 2013 года, Севастополь и Крым такой информации не имеют, поскольку в то время не являлись субъектом Российской Федерации, а находились в составе Украины.

С 1 января 2015 года вступил в силу закон, согласно которому налог на недвижимое имущество физических лиц исчисляется, исходя из его кадастровой стоимости, который формально имеет силу и в Крыму и Севастополе.

Однако на территории Республики Крым и города Севастополя представительными органами местного самоуправления еще не приняты нормативно-правовые акты, устанавливающие налог на имущество физических лиц в этих субъектах.