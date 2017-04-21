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МВД отменило решение о присвоении гражданства РФ смертнику из Петербурга

Общество

Суд установил, что отец Акбаржона Джалилова предоставил заведомо ложные сведения при обращении с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации

Санкт-Петербург, 21 апреля 2017, 16:35 — REGNUM  

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отменил решение о присвоении гражданства Российской Федерации предполагаемому исполнителю террористического акта в метрополитене Санкт-Петербурга Акбаржону Джалилову. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает пресс-служба МВД России.

Суд установил, что при подаче заявления на предоставление гражданства Российской Федерации отец Джалилова в 2009 году представил заведомо ложные сведения.

На основании решения суда, МВД РФ отменило ранее принятое решение о приеме в гражданство Российской Федерации гражданина Киргизии А.К.Джалилова, отца предполагаемого террориста.

«Данное решение повлекло за собой отмену решения о приеме в российское гражданство его сына Джалилова А.К., совершившего террористический акт в Петербургском метро 3 апреля 2017 года», — сказано в сообщении ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва в вагоне электропоезда в метрополитене Санкт-Петербурга 3 апреля.

В ходе следствия было установлено, что взрыв совершил террорист-смертник — уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения. Именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции «Площадь Восстания», а потом взорвал себя в вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь».

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