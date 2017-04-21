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Недоскандал в Чебоксарах: в школах высвобождают кабинеты труда

Общество

Благодаря перепрофилированию мастерских и других вспомогательных кабинетов городские власти создают дополнительные учебные места в школах

Советский плакат
Советский плакат

Чебоксары, 21 апреля 2017, 16:08 — REGNUM  

В Чебоксарах чуть было не разразился скандал, связанный с созданием новых ученических мест в школах. Ряд СМИ сообщил, что мэрия планирует перепрофилировать школьные подсобные помещения под учебные классы для первоклассников. Речь шла о перепрофилировании в этом году помещений трёх городских школ. Однако администрация Чебоксар распространила информацию, что речь идёт о высвобождении из основных зданий школ и переводе исключительно мастерских и кабинетов труда. При этом в так называемых вспомогательных кабинетах предварительно будет проведён ремонт, на проведение которого выделено около 9 млн рублей. Сообщения о том, что первоклашки будут учиться в гаражах и подсобках, — это, мягко говоря, искажённая информация, вернее — дезинформация, пояснили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии столицы Чувашии.

По словам начальника управления образования Дмитрия Захарова, ежегодно число первоклассников растёт, а количество мест в школах остается неизменным: «Руководство администрации города решает эту ситуацию: в сентябре откроет двери школа на 1100 мест по улице Гладкова. Кроме того, недавно было отремонтировано бывшее здание интерната лицея имени Лебедева на 500 учебных мест. Таким образом, в 2017 году будет создано 1600 новых учебных мест. Однако, это не решит вопрос с необходимостью создания новых учебных мест в школах города полностью: более 7 тыс. детей пойдут в этом году в первые классы, и ежегодно прогнозируется увеличение».

Проанализировав возможности помещений средних образовательных учреждений, руководство администрации города пришло к решению о перепрофилировании мастерских и других вспомогательных кабинетов. Это необходимо для того, чтобы создать в чебоксарских школах дополнительные учебные места для первых классов, отметил Захаров.

В этом году перепрофилирование коснется помещений средних школ №59, №61и гимназии №4. Имеющиеся на сегодняшний момент мастерские перенесут в подсобные помещения, а освободившиеся площади мастерских, которые находятся в стенах школы, перепрофилируют в кабинеты для первых классов. Все условия будут созданы согласно СанПиН.

В рамках проекта будет создано в общей сложности восемь классов. Это создаст дополнительные учебные места для 240 детей и снизит степень напряженности в ситуации с дефицитом мест в школах. Для этого в рамках уточнения бюджета было выделено около 9 млн рублей. Работы по капитальному ремонту и перепрофилированию будут проходить на протяжении летнего периода. К новому учебному году эти кабинеты будут готовы к поступлению первоклассников.

В мэрии также подчёркивают, что данная программа требует дальнейшего развития и, безусловно, без республиканского финансирования здесь не обойтись

Заключение контракта на работы будет выполнено по результатам аукциона. На данный момент разрабатывается проектно-сметная документация, отметил Захаров.

Примечательно, что в список первых школ, где будет проведено расширение площадей, оказалась гимназия №4, где в конце марта пробушевал скандал, связанный с главой Чебоксар Ириной Клементьевой. Руководство гимназии, где классы переполнены и дети учатся в две смены, передало в аренду помещения компании «Икар-1», которая принадлежит супругу Клементьевой. Фирма прямо в школе (!) должна была оказывать услуги по диагностике и лечению зрения (!только?), в том числе, вероятно, за счёт средств обязательного медицинского страхования. Эта информация произвела эффект разорвавшейся бомбы: инцидент обсуждает родительская общественность, которая годами пытается запихнуть своих детей в одну из лучших школ города, свои офисные метры отмеряют предприниматели, собственные квадраты считают избиратели.

Прокуратура Ленинского района Чебоксар сообщила тогда, что по итогам проверки было выявлено, что «согласована аренда между гимназией №4 и ООО «Икар-1» о том, что компания будет арендовать на первом этаже помещение общей площадью порядка 75 кв. метров»: «С той целью были проведены определённые ремонтные работы — в частности, кабинет разделили на две части. Они медицинскую деятельность не начали, поскольку у них лицензии не было, лицензия была на стадии подготовки, открытие кабинета планировалось весной. Компания хотела предоставлять услуги по проверке зрения и его аппаратного лечения. По итогам проверки было внесено предостережение в адрес директора гимназии №4 о том, что в данном случае будут ущемлены права обучающихся. Аренда не состоялась после вмешательства прокуратуры Ленинского района: выдано предостережение, которое удовлетворено, нам предоставили соглашение о расторжении этих договорённостей».

В надзорном ведомстве отметили также, что школа рассчитана «на гораздо меньшее число учащихся, но в связи с тем, что было много желающих обучаться, в гимназии набирают классы с нарушением санитарных норм».

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