«Музей на колесах» ко Дню Победы прокатится по дальним селам Ставрополья

Ставрополь, , 15:12 — REGNUM В Ставропольском крае в честь 72-й годовщины Победы над фашизмом будут посвящены более 1 тыс. мероприятий. Некоторые из акций в честь Дня победы будут проведены впервые, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минкультуры региона.

В этом году в мероприятия в честь великого праздника Победы будет вовлечено как можно больше населенных пунктов. Так, впервые на Ставрополье по отдаленным поселениям начал курсировать «Музей на колесах». Это автобус, в котором собраны экспозиции, посвященные истории войны и ее этапам.

В общей сложности, автобус проедет по 30 селам, в которых нет собственных музеев. Школьники и жители отдаленных поселений смогут приобщиться к истории переломных событий прошлого века. Уде сегодня экспозиции посмотрели более 2 тысяч сельских школьников.

Действующие музеи края обмениваются между собой экспонатами, посвященными военным событиям и быту. Экспонаты побывают в разных населенных пунктах региона.

К 75-летию Величаевского подполья проводится цикл школьных экскурсий в Музей Величаевских молодогвардейцев в Левокумском районе. С марта музей посетили уже около 3 тысяч детей и подростков. Акция продлится до конца года.

Школьники также побывают на экскурсиях по местам боевой славы. Таким образом, к истории войны смогут приобщиться как можно больше ставропольцев.

В крае развернута серьезная спортивная и концертная программа. Уже сейчас по региону колесят фронтовые концертные бригады. Песни и пляски, стихи о войне будут продемонстрированы в основном в сельских поселениях. Всего в крае пройдет 156 таких концертов.

В муниципалитетах края проводится множество конкурсов на военную тематику, в том числе, школьные конкурсы рисунков и сочинений. Победители отправятся в Севастополь. Множество конкурсов, игр, квестов и патриотических акций проходят сейчас в соцсетях.

Идет работа над созданием «Исторической карты Ставрополья. Работа в тылу», подготовка к военно-исторической экспедиции юнармейцев в Крым, восхождению на гору Бештау.

В День Победы, 9 мая традиционно пройдут митинги, парады и шествия Бессмертного полка. В ставропольском параде примут участие порядка 1,5 тысячи человек. Впервые по главной площади края прошествуют бойцы Росгвардии и юнармейцы. Ожидается участие более 40 единиц военной техники, 17 автомашин с историческими инсталляциями. После по площади пройдет колонна Бессмертного полка, в которой ожидается участие более 40 тысяч жителей.

Весь день в городах и селах региона будут идти концертные программы, «солдатские привалы», театрализованные представления. На Крепостной горе Ставрополя впервые будет поставлен сербско-российский патриотический спектакль «Белые журавли».

В 18.00 состоится песенный флешмоб с исполнением песни «День Победы» и выступит сводный (тысячный) детский хор. На концерте в Ставрополе выступит певец Стас Пьеха, а завершится концерт фейерверками и пиротехническими шоу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в крае ко Дню победы уже стартовал автопробег «Эх, путь-дорожка фронтовая!», в котором участвуют два автомобиля времен войны марки «Победа». Колонна с копией Знамени Победы промчит по ста городам и селам Ставропольского края.

В краевой столице ко Дню Победы также проводится патриотическая акция «Чистая Память» по приведению в порядок мест воинских захоронений.

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