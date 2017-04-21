Один из банков РФ получил от ЦБ рекордный по размеру штраф

Москва, , 14:38 — REGNUM

Очень крупный штраф в отношении одной из российских кредитных организаций выписал Банк России. Об этом заявил журналистам в кулуарах XV ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ» заместитель главы ЦБ Дмитрий Скобелкин.

Он рассказал, что ЦБ применяет к отечественным банкам крупные штрафы, которые могут достигать десятков миллионов рублей. Однако один из банков получил рекордный штраф, поводом стало нарушение в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Раскрыть название банка Скобелкин отказался, пояснив, что разглашать такие сведения — значит серьезно навредить кредитной организации. При этом он пояснил, что динамика штрафов определяется не только объемами банковских операций, но и более жестким отношением ЦБ к вопросу.

Скобелкин отметил что штрафы — это довольно жесткая мера, применяемая, когда банк «начинает хулиганить». Крайней же мерой, когда банк «пустился во все тяжкие», является отзыв лицензии.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля Банк России отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности у двух московских кредитных организаций — «ФИНАРС Банк» и «Образование».

Отмечалось, что банк «Образование» пользовался крайне рискованной бизнес-моделью при низком качестве значительной части активов. Деятельность организации «ФИНАРС Банк» большей частью была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций с целью «теневой» продажи наличных, пояснили в ЦБ.

Читайте также: ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков