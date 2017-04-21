Из-за «Тавриды» движение между Симферополем и Керчью будет затруднено

Симферополь, , 14:47 — REGNUM С началом активного строительства федеральной трассы «Таврида» в Крыму начнутся проблемы с движением транспорта между Керченской переправой и Симферополем. Об этом 21 апреля заявил начальник Службы автомобильных дорог Крыма Алексей Сафронов на Ялтинском международном экономическом форуме, передает РИА «Новый день».

«В целом дорога станет стройплощадкой», — заявил Сафронов. По его словам, в связи с ограничениями по скорости на некоторых участках трассы дорога от Керчи до Симферополя будет занимать до 5−6 часов.

Напомним, 22 февраля 2017 года глава Крыма Сергей Аксенов объявил о начале строительства федеральной трассы «Таврида», которая, согласно планам, должна быть построена к 2020 году. При этом первую часть трассы — от Керчи до Симферополя — введут эксплуатацию вместе с Керченским мостом в 2018 году.

«Таврида» — трасса первой категории с четырьмя полосами и современным дорожным покрытием, бетонным разделителем и опорами с освещением. Норматив проезда составит 120 км/час. Стоимость проекта составляет 140 млрд рублей.

Протяженность «Тавриды» составит около 280 км от Керчи до Севастополя. В состав трассы войдут участки уже существующих дорог, которые будут реконструированы и расширены с учетом новых требований.